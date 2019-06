Les nouveautés sur Netflix à ne pas manquer en juillet

L’été est synonyme de nouveautés à la télé et juillet ne va pas vous décevoir.

On a compilé sept nouveautés Netflix qu’il ne faut absolument pas manquer durant le mois de juillet!

Les voici:

1. Spider-Man: Les Retrouvailles, 1er juillet.

Lexi Jones/WENN.com

C’est le moment parfait pour écouter à nouveau ce film Marvel mettant en vedette Tom Holland et Zendaya en prévision de la sortie de la suite Spider-Man: Loin des siens, le 5 juillet!

2. La saison 3 de Stranger Things, 4 juillet.

Ça fait si longtemps qu’on l’attend... ENFIN! On a très hâte de retrouver les habitants de Hawkins pour cette saison qui pourrait peut-être être la dernière...

À lire aussi: Nike sort une collection inspirée de Stranger Things

3. Le Retour de Mary Poppins, 9 juillet.

Cette nouvelle version du classique des années 60 vaut vraiment le détour si vous avez envie d’un film touchant avec de la belle musique.

4. La saison 1 de Ru Paul’s Drag Race, 15 juillet.

Les fans de l’émission légendaire qui met en compétition les meilleures drag queens du pays vont se réjouir d’avoir enfin accès à la première saison!

5. Secret Obsession, 18 juillet.

Ce film de type thriller met en vedette Brenda Song (La vie de croisière de Zack et Cody) et raconte l’histoire d’une jeune femme qui se réveille d’un coma et qui ne reconnaît plus son mari.

6. La saison 4 de Queer Eye, 19 juillet.

Pour la 4ème saison de cette excellente télé-réalité. le Fab-Five ira changer des vies à Kansas City!

7. La saison 7 de Orange is the New Black, 26 juillet.

L’ultime saison de cette série adorée de tous arrive bientôt. On est triste de voir OITNB partir, mais on a hâte de retrouver les personnages!