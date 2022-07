Les 8 meilleurs salons de coiffure de Québec et des environs

On profite à fond de l'été en courant les festivals, les plages, les terrasses et les road trips improvisés. Après un hot-girl summer, on pense à partir en neuf à l'automne avec un rafraîchissement de coupe ou un tout nouveau style à la rentrée.

Soins pour revigorer la chevelure après un été au soleil, changement de couleur ou nouvelle coupe, une multitude d'options inspirées nous attend pour la saison prochaine.

Les plages horaires des salons de coiffure se remplissant vite, on vous conseille de vous y prendre d'avance pour passer sur la chaise d'un des artistes coiffeurs des salons proposés.

Voici 8 salons de coiffure de Québec et des environs à essayer pour changer de tête à l'automne.

1) La Belle et la Tête

Situé à Limoilou, ce salon a cumulé, au fil des années, plusieurs adeptes parce que ses coiffeuses sont toujours à l'affût des tendances.



192, avenue Eugène-Lamontagne, Québec

2) Salon No. 1 Coiffure

Artistes coloristes et coiffeurs de talent font équipe pour des résultats sublimes chaque fois dans ce salon du quartier Saint-Roch. Que ce soit pour une couleur vive ou pour un balayage léger, ils savent offrir à vos cheveux un aspect qui soit au-delà de vos attentes.

239, rue Saint-Vallier Ouest, Québec

3) Parikart

Les artistes des salons de Lévis centre-ville et de Saint-Romuald vous écoutent et ils ont l'oeil pour vous offrir la transformation qui vous fera vous sentir bien. Il conviendra de prendre un premier rendez-vous de consultation avant de passer à l'action, si vous hésitez sur la tête que vous souhaitez.



65, route du Président-Kennedy, suite 120, Lévis

1170, rue de Courchevel, suite 104, Lévis

4) Litchi Repère Bien-Être

L'espace zen de chez Litchi est le bon si vous désirez faire le vide pendant que vos cheveux vivent un renouveau. Leurs colorations blondes sont particulièrement remarquables.

370, boulevard Louis-XIV, Québec

5) M Coupe Beauté

L'expertise des artistes coiffeurs, chez M Coupe Beauté, s'étend de la couleur à la coupe. Cheveux fins ou épais, peu importe: ils savent travailler sur chaque chevelure. Le salon est invitant, du bar à café à la chaise du coiffeur.

1137, route de l’Église, Sainte-Foy, Québec

6) La Kwaf

Demandez à quel salon de Lévis se rendre: automatiquement, celui-ci est le premier à venir en tête dans l'opinion commune. Transformation beauté, couleur, coupe, relooking, ainsi que soins des cheveux et occasions spéciales, chaque membre de l'équipe a sa spécialité pour s'occuper de vous.



68, côte du passage, Lévis

7) Salon Artisti-ka

Ce salon de l'avenue Cartier regorge de talentueux artistes du cheveu, et pas que. Il en est un de tatouage aussi! Son personnel saura vous donner une transformation parfaite pour la transition de l'été à l'automne.

1168, avenue Cartier, Québec

8) Eleganza

Entrer chez Eleganza est comme entrer dans la caverne d'Alibaba: des trésors pour les cheveux du plancher au plafond. Eleganza regroupe de talentueux coiffeurs qui sont à l'écoute de vos besoins.

Plusieurs adresses au Québec

