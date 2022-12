Les meilleurs rabais du Boxing Day 2022

C'est le bon temps d'en profiter. Les rabais du Boxing Day sont parfaits pour se gâter et faire des cadeaux supplémentaires à notre entourage.

Nos compagnies favorites offrent des rabais alléchants sur lesquels se lancer. Pour des produits de beauté, changer votre routine de soins de la peau à rabais ou enfin vous procurer le jean de vos rêves, voici les rabais avantageux qui sont annoncés.

C'est le moment idéal de remplir votre panier!

1. BKIND

La compagnie montréalaise offre 20% de rabais sur tous ses produits.

Masque film à base d'algues calmant, hydratant, regénérant

2. Clarins

Obtenez un cadeau de 6 pièces (valeur de 83$) à l'achat de 100$ et plus avec le code BOXING22.

Gel-crème bonne mine teinté My Clarins

3. Dynamite

Jusqu'à 70% sur les articles sélectionnés.

Le t-shirt classique Essentiæls

4. Biotherm

Profitez de 40% sur les coffrets-cadeaux.

Coffret Oil Therapy Baume nutrition

5. NYX professional makeup

Obtenez jusqu'à 60% additionnel sur les produits déjà en solde.

Peinture pour les yeux Calling the Allies

6. Crocs

Jusqu'à 50% de rabais sur les modèles sélectionnés.

Sabots Crush Clog

7. Vichy

Bénéficiez de 20% de rabais en ligne.

Crème hydratante Capital Soleil FPS 30

8. Covergirl

25% sur les produits sélectionnés Covergirl sur Amazon.ca

Correcteur Trublend Undercover

9. Kiehl's

Profitez d'un rabais de 20% de rabais sur tout le site et jusqu'à 40% selon les produits chez Kielh's Canada.

Gel moussant nettoyant visage intense au calendula

10. Reitmans

Économisez de 25% à 70% de rabais sur toute la marchandise en magasin et en ligne.

Pull à col montant en tricot épais

11. Sally Hansen

Profitez de 25% de rabais sur les produits pour les ongles Sally Hansen via Amazon.ca

Vernis à ongles gel en 2 étapes Jealous Boyfriend

12. Old Navy

Économisez 25% sur votre panier virtuel, incluant les vêtements déjà en liquidation.

Robe chandail à col montant à fermeture éclair

13. Urban Decay

Urban Decay offre 50% de rabais sur les produits sélectionnés et un cadeau gratuit d'une valeur de 40$ à l'achat de 85$ et plus.

Duo de spray fixateur longue durée All Nighter UD X Robin Eisenberg

14. It Cosmetics

Les ensembles sont offerts à 40% de rabais et certains produits sélectionnés sont en solde à 50% chez It Cosmetics + Un cadeau offert à l'achat de 100$ et plus.

Crème CC+ Nude Glow Your Skin But Better avec FPS 40 et niacinamide

15. Simons

Simons propose jusqu'à 50% de rabais sur les articles homme, femme et maison sélectionnés en magasin et en ligne.

La robe babydoll tulle à pois

