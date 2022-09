12 masques hydratants selon son type de cheveux

Les changements de température vécus en passant de l'été à l'automne ont un impact sur les cheveux. On s'offre un moment de soin en posant un masque hydratant dans notre tignasse.

Après avoir passé l'été au soleil, les cheveux peuvent être plutôt abîmés. Les chutes de température peuvent aussi avoir un impact sur leur tenue, le saviez-vous? On leur offre une dose d'hydratation et de soin en profondeur avec ces masques à cheveux.

• À lire aussi: 10 choses à ne jamais dire à son coiffeur

• À lire aussi: Ces 8 couleurs de cheveux virales seront sur toutes les têtes cet automne

On choisit son masque en fonction de son type de cheveu, de sa routine capillaire ainsi qu'en fonction de ses besoins. Vous trouverez certainement la formule qui vous conviendra dans notre liste!

Voici 12 masques hydratants pour les cheveux.

1. Meilleur masque pour tous types de cheveux - Olaplex perfecteur N°3

Courtoisie

Prix: 41$ chez Sephora

Pourquoi on l'aime: Ce masque s'est forgé une réputation béton grâce aux résultats fantastiques qu'il a sur la chevelure. Il est efficace sur tous les types de cheveux et même sur les plus fatigués et abîmés. La pause de 10 minutes permet un moment cocooning avant le lavage de cheveux. Un produit parfait pour redonner vie aux cheveux qui ont beaucoup pris le soleil cet été.

2. Meilleur masque revitalisant - Aussi Miracle Moist

Courtoisie

Prix: En rabais à 6,99$ chez Pharmaprix

Pourquoi on l'aime: C'est un revitalisant en profondeur qu'il est possible d'utiliser régulièrement dans la douche, mais c'est encore mieux si on le laisse poser quelques précieuses minutes pour agir en profondeur sur la chevelure. Il hydrate la chevelure grâce aux huiles de jojoba et d'avocat.

3. Meilleur masque de luxe - Masque revitalisation intense Ashita Suprême de Shu Uemura

Courtoisie

Prix: 92$ en ligne

Pourquoi on l'aime: Bien que ce masque soit particulièrement onéreux, il profère une chevelure de rêve. Ce masque convient à tous les types de cheveux et les hydrate en profondeur en plus de les rendre considérablement moins cassants. Le masque revitalisation intense est enrichi d'extraits de la plante Ashitaba, utilisée depuis très longtemps au Japon pour ses vitamines.

4. Meilleur masque pour cheveux très frisés, secs ou abîmés - Masque capillaire hydratation intensive Shea Moisture

Prix: En rabais à 12,99$ chez Pharmaprix

Pourquoi on l'aime: Ce masque est enrichi de miel de manuka, d'huile de mafura, d'extraits de figue et d'huile de baobab pour donner un bon verre d'eau à votre chevelure déshydratée qui ne demande qu'à obtenir des soins. Le prix est aussi doux que ces ingrédients!

5. Meilleur masque pour une hydratation rapide - Masque sans rinçage à réparation moléculaire K18 Biomimetic Hairscience

Courtoisie

Prix: 89$ chez Sephora

Pourquoi on l'aime: Ce masque vaut son prix pour l'efficacité à laquelle il remet à neuf une chevelure fatiguée. Originalement créé pour les professionnels en salon, il est maintenant accessible pour utilisation à la maison. En seulement quatre minutes après le shampoing et sans revitalisant, le K18 vient jouer dans la structure du cheveu pour lui redonner brillance et corps.

6. Meilleur masque influencé par TikTok - Masque de traitement Boldplex 3 Bond Restore Treatment

Courtoisie

Prix: 24,45$ sur Amazon

Pourquoi on l'aime: La formule du masque de Boldplex est de plus en plus adoptée par la communauté beauté de TikTok puisque le produit s'apparenterait au Olaplex, à prix d'ami! Il est idéal pour les cheveux colorés, abîmés, cassés, frisés ou encore décolorés. En plus, la formule est certifiée végane. Un soin à essayer!

7. Meilleur masque hydratant pour cheveux longs - Masque capillaire Dream Lenghts Savior de L'Oréal Paris

Courtoisie

Prix: 4,65$ sur Amazon

Pourquoi on l'aime: Non seulement le masque Savior de la collection Dream Lenghts est à prix très doux, mais il fait également beaucoup de bien aux longues tignasses qui n'ont pas envies d'être coupées. Le masque contient de l'huile de Ricin et de la kératine pour regénérer les longueurs et laisser une chevelure brillante.

8. Meilleur masque pour cheveux fins à moyens - Masque de soin pour cheveux fins à moyens OUAI

Courtoisie

Prix: 50$ chez Sephora

Pourquoi on l'aime: Plusieurs formules de masques hydratants peuvent laisser les cheveux fins à moyens plutôt gras et lourds. Ce masque contient du beurre de Karité, du Panthénol ainsi que de la protéine et kératine hydrolysée. Vos cheveux seront hydratés, brillants et solidifiés, sans être alourdis.

9. Meilleur masque pour cheveux assoiffés, colorés et endommagés - Masque méga-hydratant Silkamino de Drunk Elephant

Courtoisie

Prix: 37$ chez Pharmaprix

Pourquoi on l'aime: Véritable infusion pour vos cheveux, le masque méga-hydratant remplit sa promesse. Il est composé de beurre de marula, d'acides gras de tournesol, de panthénol ainsi que d'un mélange fortifiant d'agents hydratants et lissants. Votre chevelure vous remerciera des soins apportés.

10. Meilleur masque hydratant pour une touche de couleur - Masque colorant Moroccanoil

Courtoisie

Prix: 34$ chez Sephora

Pourquoi on l'aime: Le masque proposé dépose une couleur temporaire sur les cheveux en plus de leur donner la dose d'hydratation recherchée. Il fonctionnera particulièrement bien sur cheveux raides, ondulés, bouclés et torsadés. On aime le choix de couleurs pour un moment de folie sans l'engagement.

11. Meilleur masque pour cheveux endommagés par les appareils coiffants - The Kure par Amika

Courtoisie

Prix: 52$ chez Sephora

Pourquoi on l'aime: On aime ce masque pour l'hydratation intense qu'il procure et la réparation qu'il procure aux cheveux abîmés par le séchoir et les appareils coiffants utilisés à des températures souvent trop élevées pour notre type de cheveux.

12. Meilleur masque pour cheveux qui ont eu beaucoup de transformations chimiques - Masque capillaire Miracle It's a 10

Courtoisie

Prix: 35,99$ sur Amazon

Pourquoi on l'aime: Les cheveux qui subissent beaucoup de chocs avec des produits de décoloration, de la chaleur et qui en ont vu d'autre auront un moment de répit avec cette formule de masque. Les cheveux profondément abîmés auront un aspect plus vigoureux dès la première utilisation et plus de volume au fil des applications.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s