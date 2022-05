Les 10 meilleurs gels à sourcils pour tous les budgets

Les sourcils fournis sont tendances, mais pour obtenir le look naturel et peigné vers le haut qu’on voit partout, cela prend un bon gel à sourcils.

• À lire aussi: Obtenez vos sourcils PARFAITS grâce à ce filtre TikTok qui sert de guide

Qu’ils soient translucides ou teintés, ceux-ci permettent de coiffer les poils des sourcils, les épaissir et les contrôler.

Voici donc les 10 meilleurs gels à sourcils :

1. Gel teinté Air Brow Kosas de Kosas, 28$ chez Sephora

Courtoisie

Ce gel teinté entre le gel et la mousse est ultra léger et donnera du volume à vos sourcils. Elle agit comme un soin puisqu’elle contient de l’huile de ricin (aussi appelée huile de castor), connue pour favoriser la pousse des poils.

ACHETER ICI

2. Gel transparent Easy Breezy Brow de Covergirl, 8$ chez Amazon

Courtoisie

Offerte dans une version transparente ou légèrement teintée, cette formule est faite avec de l'huile d'argan et de la biotine. Le gel est aussi résistant à l'eau, à la décoloration et aux transferts et restera en place toute la journée!

ACHETER ICI

3. Gel transparent Anastasia, 12$ chez Sephora

Courtoisie

Ce gel a rapidement atteint le statut de produit culte grâce à sa tenue efficace, mais jamais inconfortable. Il contient des ingrédients nourrissants et hydratants qui prennent soin de vos sourcils tout en les coiffant.

ACHETER ICI

4. Gel teinté Gimme Brow de Benefit, 32$ chez Sephora

Courtoisie

On aime particulièrement ce produit pour remplir les sourcils clairsemés. La formule contient des microfibres qui donnent du volume aux poils existants, tout en créant l’illusion d’en avoir plus.

ACHETER ICI

5. Gel teinté Unbelievablebrow de L’Oréal Paris, 18$ chez Amazon

Courtoisie

On applique ce gel avec un petit pinceau biseauté qui permet une application des plus précises. La formule hydrofuge et longue tenue promet de rester en place toute la journée, et même le lendemain.

ACHETER ICI

6. Gel teinté Wow Brow de e.l.f., 5$ chez Amazon

Courtoisie

La formule hybride entre le gel et cire adhère aux poils des sourcils et les brosse en place tout en déposant des fibres semblables à des poils pour un effet volumisant.

ACHETER ICI

7. Mascara teinté pour les sourcils de NYX, 9$ chez Amazon

Courtoisie

Ce mascara teinté pour sourcils permet de dompter, colorer, remplir et définir les sourcils en une seule étape. La formule efficace ne durcit jamais sur les sourcils, ce qui peut être assez inconfortable.

ACHETER ICI

8. Gel teinté Boy brow de Glossier, 20$ en ligne

Courtoisie

Un véritable produit culte, le gel Glossier est reconnu comme donnant un effet décoiffé et naturel. La texture s’inspire de celle de la pommade pour cheveux, douce et flexible, mais haute tenue.

ACHETER ICI

9. Gel Kush Fiber de MILK MAKEUP, 26$ chez Sephora

Courtoisie

Si vous cherchez une texture similaire à celle du Boy Brow, mais que vous pouvez aller essayer en boutique, le gel Kush de MILK est pratiquement un dupe! De plus, la formule nourrit les poils et ajoute des fibres pour plus de volume.

ACHETER ICI

10. Gel pour cheveux Glued de Got2b, 6$ chez Amazon

Courtoisie

Pour coiffer vos sourcils à petits prix, rien de mieux qu’un bon vieux gel à cheveux! Celui-ci est devenu viral en ligne puisqu’il fixe les poils comme rien d’autre. À Essayer!

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s

s