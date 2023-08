9 films d'été à écouter pour oublier l'arrivée de la rentrée scolaire

La cloche sonnera bientôt pour une nouvelle année. Par contre, vous n'êtes pas obligé de l'entendre tout de suite. Montez le son en écoutant ces films d'été!

• À lire aussi: 10 livres québécois à dévorer avant la fin de l'été

• À lire aussi: Ce film quétaine sera parfait pour les jours gris de l'automne

Histoires d'amour, d'amitié, de découverte de soi, histoires fantastiques, ces films vous transporteront dans d'autres horizons et vous feront oublier que votre sac d'école est déjà rempli de cahiers et de duo-tang prêts à accueillir vos devoirs de math.

Alors sortez le pop-corn, et s'il fait beau, installez-vous un drap et un projecteur à l'extérieur pour une soirée cinéma 100% estivale.

Voici 9 films d'été à écouter pour oublier la rentrée.

1. Mamma Mia!

Transportez-vous tout en musique vers la destination vacances de l'année, la Grèce, avant de vous transporter sur les bancs d'école. «C'est en 1999, sur l'île grecque de Kalokairi que l'aventure commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l'un d'eux est son père.»

2. L'attrape-parents

Un classique estival qui en a marqué plusieurs, surtout lorsqu'Annie et Hallie se rencontrent au camp d'été. «Hallie et Annie se rencontrent dans un camp de vacances. Se découvrant une ressemblance physique troublante, les deux jeunes filles se rendent à l'évidence et découvrent avec surprise qu'elles sont... soeurs jumelles!»

3. Coeur de slush

Le film québécois de l'été 2023 qui nous garde en vacances quelques instants de plus. «À 16 ans, du haut de ses presque 6 pieds, Billie est en retard dans presque tout. Pressée de se rattraper, elle entame son été comme sauveteuse au parc aquatique avec ses deux meilleures amies, Rosine et Juliette, et sa grande soeur parfaite Annette.»

4. The Kissing Booth

Si vous vous voulez une soirée cinéma sans souci et qui vous fait rêver d'amours de jeunesse, le trilogie The Kissing Booth est celle qu'il vous faut. «Elle Evans est une lycéenne de 16 ans qui a essayé mais n'a jamais été embrassée, jusqu'au jour où son premier baiser a lieu. Elle est alors emportée dans une romance interdite avec le garçon le plus beau de son lycée, qui est également le frère aîné de son meilleur ami. En effet, dans leur amitié, il y a des règles et Elle a enfreint la règle 9.»

5. Palm Springs

Un film romantique, drôle et qui rappelle la saison des mariages. «L'insouciant Nyles fait la connaissance, lors d'un mariage à Palm Springs, de Sarah, soeur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l'espace-temps de ce mariage, contraint de revivre encore et encore la même journée.»

6. (500) jours ensemble

Avant l'arrivée de l'automne, revivez l'histoire d'amour qui a fait son cours entre Summer et Tom dans (500) jours ensemble. «Après que sa petite amie l'ait plaqué, un auteur de cartes de voeux se souvient de leurs 500 jours passés ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé dans leur histoire d'amour.»

7. Aquamarine

Si vous cherchez un film léger sur l'amitié et l'amour, vous serez servis! «À la suite d'un violent orage, deux adolescentes découvrent une sirène qui s'est échouée dans une piscine et l'aident à conquérir le coeur d'un jeune homme.»

8. Appelle-moi par ton nom

Évadez-vous dans l'Italie des années 80 avec des personnages à la découverte de leur identité sexuelle. «Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir.»

9. Quatre filles et un jean

Un must pour décrocher du quotidien en suivant des histoires d'amitié qui évoluent. Quatre filles et un jean relate le quotidien d'un quatuor relié par bien plus qu'un denim. «Leurs mères avaient fait connaissance à un cours d'aérobic pour futures mamans. Les quatre filles grandirent ensemble et devinrent inséparables. Après avoir partagé pendant des années chaque joie, chaque succès, chaque idée folle et chaque angoisse secrète, elles se sentent plus proches que jamais.»

À VOIR AUSSI: Vérité ou conséquence avec les actrices du film «Coeur de slush»