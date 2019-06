Les meilleurs et les pires looks des stars sur le tapis rouge des MTV Movie Awards

Ce weekend ont eu lieu les MTV Movie and TV Awards qui récompensent les films et séries télé préférés du public et les stars étaient en feu!

Des acteurs de Stranger Things en passant par Sabrina et To All the Boys I've Loved Before, le tapis rouge était rempli de nos célébrités favorites.

Certains looks étaient magnifiques, alors que d'autres étaient plutôt douteux...

Nous avons donc compilé les outfits qui ont retenu notre attention!

Les meilleurs

Lana Condor

Nicky Nelson/WENN.com

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo et Noah Schnapp de Stranger Things

Nicky Nelson/WENN.com

Ross Lynch

Nicky Nelson/WENN.com

Kiernan Shipka

Nicky Nelson/WENN.com

Storm Reid

Nicky Nelson/WENN.com

Haley Lu Richardson et son fiancé Brett Dier

AFP

Zachary Levi

Nicky Nelson/WENN.com

Celui que joue le superhéros Shazam était l'animateur de la soirée et on adore le complet coloré!

Trixie, Katya et Alyssa et Ru Paul's Drag Race

Nicky Nelson/WENN.com

Hunter Schafer

Adriana M. Barraza/WENN.com

Tessa Thompson

Nicky Nelson/WENN.com

Les pires

Noah Centineo

AFP

On t'adore Noah, mais c'est un TAPIS ROUGE, pas une soirée entre amis.

Tana Mongeau

Nicky Nelson/WENN.com

Lizzo

Nicky Nelson/WENN.com

Nick Cannon

Pourquoi!?

Tifanny Haddish