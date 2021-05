Quand vient le temps de trouver une crème idéale selon votre type de peau et disponible en pharmacie ou en ligne, vous pouvez vous fier à cette sélection testée et approuvée de crèmes hydratantes pour la peau grasse.

Voici donc les 10 meilleures crèmes hydratantes pour la peau grasse à essayer dès maintenant :

1. Crème hydratante matifiante RE-BOOST de Clarins, 29$ en Pharmacie

Cette crème de Clarins garde la peau hydratée toute la journée, mais ne laisse pas de résidu gras ni huileux sur la peau. Le produit est bien absorbé par la peau et est idéal pour les peaux à tendances grasses et acnéiques. Sa formule légère dotée d'un agréable parfum est efficace pour diminuer la brillance. Un vrai « must » à votre skin-care routine!

2. Hydratant en gel sans huile GinZing de Origins, 39$ chez Sephora

Ce gel hydratant non gras et énergisant aide à réveiller les peaux grasses avec une hydratation durable. De plus, la formule hydratante légère nourrit la peau en profondeur et donne un résultat éclaircissant. Bonus, cette crème est végane, sans huile, et est considérée comme un des meilleurs produits pour les peaux grasses. Wow!

3. Soin hydratant Sébium Mat Control de Bioderma, 19.99$ sur Amazon

Cette crème est un soin matifiant, lissant et hydratant pour les peaux grasses et mixtes. Sa formule permet de réguler la brillance de la peau, resserrer les pores et diminuer la texture. De plus, elle s'absorbe rapidement et laisse la peau confortable. Il faut aussi noter sa texture fraîche, parfaite pour les chaudes journées d'été!

4. Gel hydratant Radicalement Différent de Clinique, 37$ en Pharmacie ou chez Sephora

Ce produit est devenu légendaire grâce à sa formule légère qui n'est pas lourde sur la peau. Avec une petite quantité seulement, on couvre tout le visage et on en ressent les effets hydratants très rapidement. Conçue pour les peaux plutôt grasses, cette crème matifiante est parfaite pour tous les jours.

5. Hydratant sans huile à la pastèque Pink Juice de Glow Recipe, 50$ chez Sephora

Cet hydratant éclaircit et prépare parfaitement la peau pour le maquillage. Avec seulement une seule pompe, le produit couvre entièrement le visage. Sa formule légère pénètre bien dans la peau et donne une apparence saine et éclatante toute la journée sans fini gras. Sans oublier son odeur incroyable à la pastèque! Ce n'est pas pour rien que cette gamme est virale sur TikTok!



6. Hydratant Natural Moisturizing Factors + HA de The Ordinary, 5,80$ chez Sephora

Sa formule hydratante est faite à base d’acides aminés, de lipides dermiques et d’acide hyaluronique. Elle procure une hydratation immédiate non grasse et laisse la peau plus lisse. Bonus, son rapport qualité-prix est assez incroyable!

7. Hydratant matifiant Pore Refining Solutions de Clinique, 52$ chez Sephora

Cette crème hydratante sans huile resserre instantanément les pores et laisse une sensation douce et soyeuse sur la peau. Son effet mat aide à réduire la brillance même sur la zone T qui a toujours tendance à produire plus d'huile. Après une application, la eeau paraît rafraîchie et renouvelée!

8. Crème hydratante Ultra de Kiehl's, 40$ chez Sephora

Avec sa formule ultra-légère, cette crème offre une hydratation durant plus de 24h et aide à renforcir la barrière d’hydratation naturelle de la peau! Elle ne laisse pas le visage tendu ou gras, au contraire, elle procure à la peau une sensation plus lisse, douce et saine! Maintenant sans parabènes, la crème est offerte dans un emballage recyclable.

9. Hydratant régulateur de sébum Ultra Repair de First Aid Beauty, 42$ chez Sephora

Sa formule épaisse et crémeuse pénètre dans la peau assez rapidement et ne laisse aucun résidu. La peau s'en retrouve plus lumineuse et plus lisse avec une hydratation qui n'obstrue par les pores! De plus, ce produit est non testé sur les animaux et sans parfum synthétique, il est donc déal pour les peaux grasses, mais aussi sensibles.

10. Hydratant aux polypeptides Protini de Drunk Elephant , entre 25$ et 89$ chez Sephora

Cette crème hydrate en profondeur, mais sans être collante puisqu'elle sèche très rapidement. Sa texture veloutée emprisonne l'hydratation naturelle de votre peau et donne un effet repulpant instantanné. Ce meilleur vendeur chez Sephora depuis plusieurs années sera idéal pour votre routine de soins de la peau de tous les jours.

