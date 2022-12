13 crèmes hydratantes pour le corps idéales pour la saison froide

L'hydratation du corps est un geste qui n'est pas à négliger pour être confortable dans sa peau. Voici des crèmes qui sauront vous faire sentir bien.

S'enduire le corps de crème est un geste qui fait du bien et qui permet d'éviter le dessèchement, la peau qui pèle et le tiraillement, tellement inconfortable en hiver. On applique une lotion plus ou moins épaisse selon les besoins de notre peau et on en garde toujours à disposition pour en réappliquer au courant de la journée. Plusieurs recommandent même d'appliquer la crème hydratante en sortant de la douche, lorsque la peau est encore humide, pour une absorption plus facile.

Avec ces conseils, voici 13 crèmes hydratantes pour le corps idéales pour la saison.

1. Crème hydratante CeraVe - 30$ en pharmacie

La crème hydratante CeraVe est non grasse et enrichie de céramides et d'acide hyaluronique pour une hydratation qui vous suivra toute la journée. C'est une favorite des youtubeuses 2FillesOrdinaires, on est convaincu.

2. Lait corporel Lipikar de La Roche-Posay - 21$ en ligne

La formule en lait est fraîche et très agréable à poser sur la peau. La lotion est relipidante, soit un renfort à la barrière cutanée ultra-hydratant conçu pour les peaux normales à sèches. Le lait Lipikar comprend de la crème froide enrichie de 10 % de beurre de karité pressé à froid, de 60 % d’eau thermale ainsi que de la niacinamide. La formule est hypoallergénique, parfaite pour les peaux sensibles.

3. Crème de corps avec squalane de Kiehl's - entre 20$ et 70# chez Sephora

Une lotion à la sensation luxueuse pour tous les types de peaux et spécialement pour les peaux ternes et les textures irrégulières. La crème de corps Kiehl's contient du squalane et du beurre de cacao pour sceller l'hydratation toute la journée.

4. Lotion hydratante apaisante au beurre de karité Aveeno - 20$ sur Amazon

Un classique dans le rayon des lotions, Aveeno est reconnu pour plaire aux peaux même les plus sensibles. Celle-ci est également sans parfum, ce qui plaît aussi aux nez fins. La formulation triple avoine apaise la peau et la garde hydratée.

5. Lait corporel nourrissant de Nivea - 9$ en pharmacie

Le lait corporel Nivea est formulé avec de l'huile d'amande qui adoucit la peau et offre une hydratation efficace au quotidien.

6. Lotion corporelle Bio-Oil - 20$ sur Amazon

La marque Bio-Oil est connue pour son huile, mais elle arrive maintenant avec une lotion hydratante légère à l'hydratation remarquable. La formule est un mélange d'huiles et d'acide hyaluronique, reconnue pour retenir l'hydratation.

7. Crème pour le corps AHA Watermelon Glow Pink Dream de Glow Recipe - 38$ chez Sephora

La marque Glow Recipe a pris d'assaut les routines de self care. La crème pour le corps à l'acide hyaluronique sera un ajout apprécié pour son efficacité et également pour son parfum frais de melon d'eau typique des emballages roses de la marque.

8. Hydratant enrichissant au beurre de karité de Jergens - 11$ en pharmacie

La marque primée pour une peau sublime en été fait aussi très bien le travail en hiver. Cette lotion enrichie d’huiles nourrissantes contient du beurre de karité africain pur et hydrate la peau en profondeur.

9. Beurre corporel en barre au bois de santal de Attitude - 20$ en ligne

Offert en barre, le beurre corporel permet une application pratique et un finit non collant. Il contient des ingrédients comme le beurre de karité et le beurre de cacao pour nourrir en profondeur et conserver l'hydratation. Des extraits de plante ont aussi été intégrés pour les vitamines et minéraux qu'ils apportent à la peau.

10. Lait corporel anti-dessèchement aux extraits d'agrumes L'Original de Biotherm - 31$ en ligne

La lotion L'Original de Biotherm restaure la barrière d'hydratation de la peau et l'odeur est fraîche et divine. L'absorption se fait rapidement.

11. Crème pour le corps Brazilian Bum Bum de Sol de Janeiro - 63$ chez Sephora

Cette crème vous transportera sous les tropiques avec l'odeur de vacances et les différents extraits qui la rendent riche et efficace. La crème est formulée d'huile de noix de coco, d'huile d'açai et de beurre de cupuaçu.

12. Lotion hydratante quotidienne lait de coco et miel de J.R. Watkins - 10$ sur Amazon

Peut-être utilisez-vous déjà le tonique de cette marque adorée sur TikTok, mais ils ont également cette crème hydratante au parfum frais à ajouter à votre routine quotidienne. Votre peau sera hydratée et douce.

13. Lotion Originale de Lubriderm - 12$ en pharmacie

La lotion sans parfum de Lubriderm est enrichie de vitamine B5 et hydrate la peau dans une formule légère et non grasse, donc très confortable tout au long de la journée. Elle ravive les peaux les plus sèches.

