Les meilleures brosses à cheveux pour dompter sa tignasse

En bambou, à poils durs, large, ventilée, démêlante, il y a autant de types de brosses à cheveux que de besoins capillaires.

Peut-être que vous n'y avez jamais réellement porté attention, ou peut-être que oui, mais le choix de la brosse à cheveux peut changer votre routine quotidienne et faire bien plus que démêler votre tignasse. Selon votre type de cheveux, leur longueur, l'utilisation que vous ferez d'une brosse à cheveux pourra changer votre coiffure. Certaines sont mieux pour les cheveux humides, d'autres viendront rendre brillance et corps à celles qui en ont le plus besoin.

Vous avez peut-être déjà une brosse que vous adorez, mais si la relation que vous avez avec votre outil coiffant est une galère, pourquoi ne pas vous fier à des milliers de commentaires sur Amazon de personnes satisfaites ou encore de conseils de professionnels du cheveu? Découvrez ces brosses qui pourraient vous aider à obtenir une chevelure comme vous en rêvez.

Voici les meilleures brosses à cheveux à vous procurer pour dompter votre tête.

Pour la brillance: Brosse à cheveux en poils de sanglier de Fromm International, 21$ sur Amazon

Courtoisie

Cette brosse est idéale pour distribuer l'huile naturelle sur les cheveux et donner une brillance à ceux-ci. En poils de sanglier, il est préférable d'utiliser la brosse sur cheveux secs. Le résultat est doux et brillant. On aime également le prix, une brosse abordable pour sa qualité. Toutefois, cet outil est moins efficace sur cheveux épais.

Sur cheveux mouillés: Brosse démêlante originale de Wet Brush, à partir de 11$ sur Amazon

Courtoisie

La fameuse gamme de brosses à cheveux Wet Brush est offerte en une multitude de couleurs, y compris avec divers personnages de culture pop, ce qui rend le brossage amusant. Elle est populaire bien plus que pour son aspect, elle démêle les cheveux humides comme pas une et ne tire que très peu les cheveux. En sortant de la douche, c'est un geste idéal à ajouter à sa routine pour une sublime chevelure.

Meilleure brosse pour rituel du soir: Brosse À Massage Coussinée En Bois de Quo Beauty, 16$ chez pharmaprix

Courtoisie

Cette brosse en bois est dotée de poils à bouts arrondis afin de masser doucement le cuir chevelu. C'est l'outil capillaire idéal pour brosser tranquillement les cheveux à la fin d'une longue journée. La brosse distribuera les huiles naturelles et favorisera la santé des cellules des cheveux.

Domptage des frisottis: Brosse carrée en céramique de Moroccanoil, 34$ chez Sephora

Courtoisie

La céramique permet de créer un look lisse et brillant en plus d'aider à dompter les frisottis. La brosse de Moroccanoil prévient également les dommages, on apprécie son travail à long terme sur la chevelure.

Brosse aérée pour séchage: Brosse à cheveux ventilée de Framar, 15$ sur Amazon

Courtoisie

Classée parmi les meilleures ventes beauté d'Amazon du moment, cette brosse à cheveux permet de mieux disperser la chaleur, lorsqu'utilisée avec un outil de séchage. La brosse est composée de poils en plastique doux et indolores qui massent le cuir chevelu, permettant une meilleure circulation sanguine. De plus, l'outil coiffant est incurvé pour mieux s'adapter à la forme de la tête.

Douce pour l'environnement: Brosse végétalienne de style + démêlante de Dae, 30$ chez Sephora

Courtoisie

La brosse est faite à partir de matériaux entièrement végétaliens et fait des merveilles dans les cheveux. Certaines utilisatrices indiquent que c'est la meilleure brosse qu'elles ont utilisée. La brosse est efficace sur cheveux secs autant que sur cheveux humides et est conseillée pour toutes les épaisseurs de cheveux.

Incontournable pour les cheveux bouclés: Brosse de coiffage avec broches larges espacées Denman, 32$ sur Amazon

Courtoisie

Les gens aux cheveux naturellement bouclés ne sont pas étrangers aux brosses à cheveux Denman. En plus d'efficacement dénouer la chevelure, la brosse distribue les produits de coiffage optimalement, résultant en une chevelure prête à tout. De plus, la brosse Denman permet de changer les rangées de poils abimés, une valeur sûre!

Meilleure brosse pour cheveux longs: Brosse carrée de GHD, 49$ chez Sephora

Courtoisie

La largeur de la brosse permet un démêlage sans générer un surplus d'électricité statique. Les cheveux longs seront choyés par la rapidité de brossage et la brillance qui en résultera.

