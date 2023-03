Les 5 meilleures bases pour une manucure qui tient longtemps

Chaque fois vous êtes confronté au même scénario. Vous passez des heures à appliquer minutieusement votre vernis à ongles pour le voir s'écailler sans crier gare dès le lendemain.

• À lire aussi: Les 8 combos de couleurs de vernis à ongles les plus cool à essayer cette saison

• À lire aussi: 5 couleurs de vernis à ongles tendance pour le printemps 2023

Est-ce possible de faire tenir le vernis à ongles régulier plus longtemps? Certainement! Avec la bonne technique et les bons produits, le vernis à ongles peut prendre des jours, voire des semaines avant de s'abîmer.

Les pires ennemis du vernis à ongles

Certains gestes de notre quotidien, ou encore l’état de nos ongles en général, peuvent influencer la durée de vie du vernis sur nos griffes. Il tiendra moins longtemps si:

Vous avez les ongles mous (essayez des suppléments pour éviter ce problème fréquent!)

Vous avez un travail manuel;

Vous plongez souvent (et longtemps) vos mains dans l’eau;

Vous avez la peau grasse et n’essuyez pas vos ongles avec de l’alcool avant d’appliquer votre vernis.

Heureusement, la dégradation du vernis par l'eau et le travail peut être contrecarrée en portant tout simplement une paire de gants, pour travailler ou lors de notre entretien ménager, par exemple. Pour le reste, une application minutieuse du vernis ainsi qu’une bonne base qui viendra créer un effet d’adhérence sont cruciales.

On vous présente donc les meilleures bases afin de donner à votre vernis à ongles toutes les chances de perdurer!

1. Meilleure option naturelle: Couche de base avec squalane de BKIND

Prix: 16$

2. Meilleure option pour ongles mous: Vernis de base Strong Start par Essie

Prix: 10$

3. Meilleure option pour un produit qui fait tout: Traitement pour ongles 3-en-un de O.P.I

Prix: 17$

4. Meilleure option pour les ongles inégaux: Primer pour ongles Complete Salon Manicure par Sally Hansen

Prix: 9$

Prix: 4$

À VOIR AUSSI:

32 stars méconnaissables lorsqu'elles portent la frange

s

14 couples durables de la téléréalité québécoise