6 looks sexy et audacieux d'Hailey Bieber à la Paris Fashion Week

La plus récente semaine de mode a donné lieu à de nombreux looks les plus spectaculaires les uns que les autres, dont ceux de l'entrepreneuse de rhode.

• À lire aussi: Selena Gomez en met plein la vue avec ses looks flamboyants à la Paris Fashion Week

• À lire aussi: Vous pouvez maintenant copier Hailey Bieber grâce à ces items «balletcore» trouvés chez Simons

Les vedettes courent les divers évènements et défilés qui se succèdent lors des chargées semaines de mode, se changeant même parfois dans les voitures qui les mènent d'un point à l'autre. C'est pourquoi la Semaine de la mode de Paris est une mine d'or de looks parfois sobres, parfois extravagants, mais toujours remarquables. Plein feu sur les différents ensembles portés par une des muses mode les plus en vue, Hailey Bieber.

Voici 6 looks les plus sexy portés par Hailey à la Paris Fashion Week.

1) Un look sans pantalon impeccable

2) Une robe dos nu révélatrice pour Yves St-Laurent

3) Une obsession balletcore bien exécutée pour le défilé Tory Burch

4) En minirobe scintillante et fente vertigineuse

5) En minirobe moulante brune à l'occasion des festivités de lancement de nouveaux produits rhode

6) Entre deux défilés, Hailey se balade en robe structurée et flâneurs, ses chaussures de prédilection

À VOIR: Hailey Bieber ravive le «barbiecore» dans une minirobe au décolleté plongeant