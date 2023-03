Les plus beaux looks des stars sur le tapis rouge des Oscars 2023

Le tapis rouge des Oscars est observé pour les looks les plus sublimes chaque année. Voici les looks les plus marquants de la 95e cérémonie.

Depuis 95 ans, la cérémonie des Oscars souligne le cinéma américain et international dans une cérémonie grandiose. Le tapis rouge qui le précède est parmi les plus scrutés, pour les stars qui défilent en tenues particulièrement chics.

Voici les looks marquants de la soirée:

Rihanna

Lady Gaga

Miles Teller et Keleigh Sperry Teller

Halle Bailey

Austin Butler

Florence Pugh

Cara Delevingne

Ariana DeBose

Malala Yousafzai

Winnie Harlow

Elizabeth Olsen

Vanesssa Hudgens

Sophia Carson

Greg Tarzan Davis

La youtubeuse canadienne Lilly Singh

Chloe East

