La mode est aux coeurs des discussions ces temps-ci à New York et le dernier événement «fashion» où ont été conviées les vedettes hollywoodiennes est nul autre que les CFDA Awards.

À Brooklyn, plusieurs stars du monde de la mode, comme Bella Hadid, Winnie Harlow et Barbara Palvin étaient de la partie, ainsi que des vedettes du petit écran, comme Lili Reinhart et Sadie Sink.

À l’occasion de cet événement à but caritatif, les vedettes ont enfilé leurs looks les plus «extras». Plumes, tie-dye, paillettes, froufrous : rien n’était interdit pour cette soirée haute en couleur.

On vous présente sans tarder les looks de nos vedettes préférées:

Saddie Sink (Stranger Things)

AFP

Les jumelles Olsen

AFP

Ashley Graham

AFP

Bella Hadid

AFP

Shailene Woodley

AFP

Gigi Hadid

AFP

Winnie Harlow

AFP

Lili Reinhart

AFP

Lili Reinhart et Barbara Palvin

AFP

Jennifer Lopez

AFP

Antoni de Queer Eye

AFP

