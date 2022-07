Les plus beaux looks d'influenceurs aperçus au Festival d'Été de Québec

Le Festival d'Été de Québec bat son plein avec une foule d'artistes qui font vibrer les festivaliers. Depuis le premier jour de l'évènement, plusieurs influenceurs ont été aperçus dans la foule, et une de vos favorites était en performance sur scène.

On s'inspire de leurs outfits pour aller voir des spectacles en plein air cet été.

Voici 11 looks repérés chez les influenceurs au Festival d'Été de Québec.

1. Alicia Moffet

RENÉ LECLERC/Agence QMI

On ne peut passer à côté du look d'Alicia puisqu'elle n'était pas dans la foule, mais bien sur scène au premier samedi de l'évènement. Une performance aussi impeccable que son look.

2. Marina Bastarache

Instagram / Marina Bastarache

Marina Bastarache, habituée du Festival d'Été, nous a fait profiter de quelques looks. Ils sont composés en partie de morceaux de sa marque, Nana The Brand.

Instagram / Marina Bastarache

3. Laurie Bujold

Les ensembles deux-pièces sont particulièrement populaires cette année pour un look d'enfer sans se casser la tête. La preuve avec Laurie Bujold.

4. Camille Dufresne

L'ex-participante d'Occupation Double était dans la foule. Elle portait un crop top et une chemise en lin, on aime!

5. Brendan Mikan

Une première expérience au Festival d'Été de Québec pour Brendan et il a fait ça tout en style avec un t-shirt imprimé Kenzo.

6 & 7. Alanis Désilet

Instagram / Alanis Désilet

Alanis Désilet et son copain Joël Giguère ont vécu une expérience hors du commun. Backstage à la soirée New Country. Le couple était assorti en blanc et noir.

8. Sarah Couture

Le style de Sarah continue de nous accrocher. Robe en crochet à découpes et bottes de cowboy sont un parfait combo à copier.

9. Françoise Belzile

Après l'Australie, petite virée à Québec pour l'influenceuse. Bottes de combat, minijupe et crop top, le code vestimentaire a bien été saisi.

10. Catherine «Peach» Paquin

Cath «Peach» a aussi opté pour un ensemble deux pièces. Assorti aux bottes aux genoux, le style est sublime.

11. Laura-Gabrielle Peyra-Maure et Marilou Ethier

On adore les pantalons verts de Marilou et le haut psychédélique de Laura-Gabrielle. Le duo idéal!

