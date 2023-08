12 influenceurs repérés à Cigale ce week-end

Musique, plage, bouffe, l'ambiance est à la fête à la deuxième édition de Cigale, à la Baie de Beauport à Québec. Voici les influenceurs présents pour l'occasion!

• À lire aussi: Osheaga 2023: voyez tous les plus beaux looks des influenceurs croisés durant le festival

• À lire aussi: Voici le produit de beauté incontournable à vous procurer pour briller à Cigale

Plusieurs influenceurs se sont dirigés vers la plage de la Baie de Beauport, afin de profiter d'une ambiance californienne au rythme d'artistes primés comme X Ambassadors, Dean Lewis, Jay Scott, Clay and Friends et bien plus.

Pour l'occasion, ceux et celles qu'on adore suivre sur les réseaux sociaux ont posé dans une ambiance des plus décontractée.

Voici 12 influenceurs présents à Cigale cette fin de semaine.

Alanis Désilets et Joël Giguère

Crédit photo / Rosalie Simard

Alanis a ajouté que cette photo les représente parfaitement, on adore le couple!

Alex L'Abbé

Crédit photo / Rosalie Simard

Jessica Trépanier

Crédit photo / Rosalie Simard

Ophélia Nagar et Virginie Latour

Crédit photo / Rosalie Simard

Ely Lemieux

Crédit photo / Rosalie Simard

Pézie Beaudin, Sansdrick Lavoie et les copains

Crédit photo / Rosalie Simard

Sarah Couture, Laurie Bujold et la bande

Crédit photo / Rosalie Simard

Guillaume Fuso

Crédit photo / Rosalie Simard

Sandrine Santerre

Crédit photo / Rosalie Simard

À VOIR AUSSI: Ludivine Reding fait monter la température en string à Hawaii