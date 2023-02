Les encres à lèvres les plus populaires sur Amazon sont en solde

L’offre beauté sur Amazon est tellement vaste qu’il devient parfois difficile d’identifier les deals qui valent absolument le détour. On vous propose de jeter un œil à ces encres à lèvres qui font fureur en Corée et que l’on adopte également de notre côté.

Les encres à lèvres sont pratiques, puisqu’elles n’ont pas besoin d’être constamment retouchées au fil de la journée. Les Airy Velvet Ink de Peripera offrent la tenue d’une encre liquide, mais dans une texture légère et veloutée qui laisse une sensation agréable sur les lèvres. Elles font d'ailleurs partie des produits de beauté les plus vendus sur Amazon et sont réduites de 18% pour quelques jours seulement.

Encre pour les lèvres Airy Velvet Ink dans la teinte «The Peach Light», 11,70$ sur Amazon

Elles sont offertes dans un éventail de coloris flatteurs allant du pêche-rosé doux au rouge vibrant glamour.

Encre pour les lèvres Airy Velvet Ink dans la teinte «Sellout Red», 11,40$ sur Amazon

De plus, les utilisateurs et utilisatrices sont unanimes: l’encre à lèvre s’applique comme un charme, donne un fini velouté aux lèvres et dure toute la journée.

