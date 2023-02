13 célébrités aux demandes de tournée extravagantes

Les stars internationales ont le monde à leurs pieds et lorsqu'ils sont de passage, on ne peut rien leur refuser. Certaines célébrités s'en permettent!

Avant d'accepter de jouer sur scène dans une ville, plusieurs vedettes font des demandes parfois hallucinantes sur les contrats pour être traités comme des rois dans leur loge. Avouons-le, ils peuvent se permettre de telles folies.

Quelles sont les exigeances les plus extravagantes? Laissez-vous surprendre ici!

1) Justin Bieber

En tournée, Justin Bieber n'hésite pas à faire des demandes plus grandes que nature. Un spa, l'accès à une Rolls Royce, un avion privé et le plus inusité, des mets de chefs réputés inspirés des titres de ses chansons.

2) Rihanna

Celle qui chantera à la mi-temps du Superbowl de cette année aura fort probablement un tapis duveteux à imprimé animalier dans sa loge. Rihanna adore marcher pieds nus sur un tapis. Elle aime également que sa loge soit drapée de bleu foncé et bleu glacé en harmonie, ainsi que six chandelles et des fleurs blanches dans des vases transparents.

3) Selena Gomez

Après sa rupture d'avec Justin Bieber, Selena a eu une demande très précise concernant son équipe. Personne autours d'elle ne devait porter le nom Justin! Les gens qui portaient se nom ont usé de sobriquets pour entrer dans les exigences de la chanteuse. Maintenant que Selena a posé en public avec Hailey Bieber, la femme de Justin, on peut présumer que la demande extravagante qu'elle avait en tournée est chose du passé! De plus, elle aime retrouver des cornichons et des pâtés au poulet dans ses loges. On la comprend.

4) Katy Perry

La chanteuse désire que sa loge soit drapée de blanc ou de rose poudré, que les meubles soient modernes et qu'il y ait abondance de collations, fruits, légumes et eau. Quelques fleurs sont aussi demandées, mais en aucun cas il ne faut que des oeillets fassent partie des bouquets.

5) Jennifer Lawrence

Il n'y a pas que les artistes musicaux qui ont des demandes extravagantes. En tournage pour le film Mother!, Jennifer Lawrence a demandé à ce qu'une tente à thématique Kardashian soit installée. On pouvait y trouver des photos des Kardashian et leur téléréalité roulait pour que l'équipe puisse se vider la tête. Original.

6) Lady Gaga

Bien qu'elle ait peut-être évolué dans les dernières années côté demandes, Lady Gaga désirait, lors de sa tournée Monster Ball tour, que chaque loge soit décorée de manière rockstar avec des affiches de ses vedettes favorites, ainsi qu'un mannequin avec des poils pubiens roses. On reconnaît le côté déjanté de Lady Gaga.

7) Adele

En arrivant sur le lieu d'un spectacle, toutes les demandes d'Adele doivent être remplies. Elle a des demandes santé, soit des fruits, de l'eau froide et des sandwichs fraichement préparé. Des demandes très anglaises, soit une bouilloire électrique ainsi que six tasses et cuillères propres pour le thé, et des demandes plus nocives, donc un paquet de cigarettes Malboro Light et une bouteille de vin rouge. Attention toutefois. Le miel biologique, les agrumes et les sandwichs contenant du vinaigre, du chili et des tomates sont bannis de l'environnement de la chanteuse.

8) Beyonce

La chanteuse part bientôt en tournée pour son Renaissance world tour et ça ne se fera pas sans demandes saugrenues. Beyonce exige des boules de glace formées à la main pour refroidir ses cordes vocales après chaque spectacle. Elle désire également de l'eau alcaline à 21 degrés servie avec des pailles en titanium à 900$ et du poulet assaisonné à la mode du sud. Rien de moins.

9) Britney Spears

La vedette nous aillant offert des chansons parmi les plus mémorables des années 2000 a eu des demandes inusitées variées lors de ces tournées. Les demandes variaient selon les villes qu'elle visitait. En 2011, à Londres, Britney a demandé des cheeseburgers de la chaîne Mcdonald sans les pains, 100 figues et prunes, des soupers de fish and chips, du dentifrice et une photo encadrée de la princesse Diana.

10. Joe Jonas

Le chanteur a souvent demandé de retrouver douze chiots dans les loges des Jonas Brothers. Adorable! Il demande également régulièrement de la bière et des pâtés à la viande.

11. Taylor Swift

En tournée, Taylor demande à avoir des boissons Starbucks spécifiques à sa portée. Un latte glacé au caramel grande avec deux sachets d'édulcorant Sweet-n-Lows, un Americano glacé grande avec du lait de soya et deux sachets d'édulcorant Sweet-n-Lows ainsi qu'une tranche de pain à la citrouille.

12. Ed Sheeran

Le chanteur semble avoir très soif en tournée. Il demande la boisson fruitée Robinsons Squash, un paquet de 6 Coca-Cola, un paquet de 6 cola diètes, un paquet de 6 Fanta Orange, un paquet de 6 Sprite, et un pot de miel de Manuka.

13. Drake

Le rappeur canadien demande quatre douzaines de bâtons d'encens et une tonne d'alcool. Ses demandent incluent des bouteilles de Hennessy, de la tequila Patron Silver, de la vodka Grey Goose, du Jack Daniels et de la Heineken.

