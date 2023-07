8 coups de coeur du mois de juillet de l'équipe Billie

En ce mois de juillet effervescent, voici les coups de coeur des rédactrices de l'équipe Billie. Mode, beauté, ces produits nous font craquer.

Chez Billie, on vous fait régulièrement part des tendances du moment, souvent aperçues sur les célébrités les plus en vue, de ce qui fait vibrer Tiktok et Instagram et c'est le moment de vous présenter ce qui nous fait vibrer et ce qu'on a testé. On ne vous le cache pas, nous-mêmes sommes influencées par les sujets qu'on vous livre jour après jour. On adore magasiner!

Voici 8 coups de coeur de juillet de l'équipe Billie.

Anne-Sophie Lamer

Lotion solaire hydratante FPS 50 de Sun Bum, 21$ sur Amazon

On peut le répéter et le redire encore plus fort pour ceux qui en ont besoin, rien ne vaut une bonne protection solaire pour la santé de la peau et empêcher les signes de détérioration de la peau. La lotion Sun Bum fait le travail avec brio. On aime l'odeur estivale agréable et qui ne prend pas le dessus.

Boucles d'oreilles Dôme Hoops de Mejuri, 68$/argent et 88$/or en ligne

La qualité Mejuri est impeccable et ces anneaux sont le parfait ajout à un look. Seules, elles se portent tous les jours avec aplomb. Dans un ensemble, lorsque vous avez plusieurs perçages aux oreilles, elles créent un élément lumineux adorable.

Masque de nuit pour les lèvres LANEIGE, 29$ sur Amazon

Un masque au parfum de bonbon sucré pour des lèvres douces et hydratées. Le masque enrichi de vitamine C et d'antioxydants répond à sa réputation. Un petit luxe à s'offrir pour la routine de soins du soir, soit la routine beauté la plus importante de la journée.

Sabots Baya de Crocs, 60$ en ligne

Ce modèle n'est pas le meilleur vendeur de la marque pour rien. Confortables, les sabots Baya sont parfaits pour braver les intempéries de l'été comme pour ajouter une touche colorée à un look, surtout les jaunes! Avant de juger, il faut les essayer.

Rosalie Simard

Robe camisole courte ajustée et évasée nouée aux épaules, en solde à 22$ chez Old Navy

La robe parfaite pour les journées plus chaudes d'été! Les bretelles fines nouées ajoutent un côté très féminin, mais surtout, la robe a des poches. A-t-on besoin d'en dire plus?

Mascara Lash Sensational Sky High de Maybelline, 18$ en Pharmacie

L'été, le look beauté est plus léger, mais le mascara est toujours de mise. Celui-ci permet un regard accrocheur sans être lourd. Ce n'est pas pour rien qu'il est aussi populaire. Il est également offert en teinte brun-noir, qui permet un maquillage quotidien à l'effet très naturel.

Sandales unisexes avec boucles réglables en EVA de BenSorts, en solde à 30$ sur Amazon

Les gens ne mentent pas lorsqu'ils indiquent qu'ils semblent marcher sur des nuages dans ces sandales. C'est le pur bonheur et de plus, c'est fait avec style. L'assortiment de couleurs offert et le prix donnent envie de s'en procurer plusieurs paires.

Brosse démêlante à air chaud Knot Doctor de Conair, 68$ sur Amazon

L'outil qui change une routine du matin! Pour une chevelure pleine de volume en un rien de temps, c'est parfait. Les différents embouts vous aideront à créer des looks selon vos humeurs. Avec un peu de pratique, on semble sortir du salon, de chez soi. Pour rafraîchir les cheveux lors des jours où l'on saute les lavages, le Knot Doctor aide à retrouver une fraicheur et un volume qu'on aime. Terminé les bad hair days.

