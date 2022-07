5 controverses d'influenceurs qui ont eu lieu en 2022 et que vous avez probablement déjà oubliées

Séparations houleuses, signalements à la DPJ, fin d'amitiés, drogue. Les influenceurs québécois ont leur lot de scandales. Certains sont encore bien présents dans l'imaginaire collectif, d'autres ont été rangés dans des tiroirs de notre mémoire.

À l'ère des personnalités publiques du web, plusieurs histoires nous ont gardé au bout de notre téléphone pour connaître les détails. On vous remémore différentes situations qui ont retenues notre attention.

1. Des dénonciations à la DPJ sur une une story Instagram d'Alanis Désilet

Alors qu'elle dansait en cuisinant avec son fils de quelques mois Méo, en janvier dernier, plusieurs individus ont fait des appels à la Direction de la protection de la jeunesse. Cet événement a, sans surprise, hautement ébranlé l'influenceuse qui s'est tournée vers les réseaux sociaux pour dénoncer cet excès de zèle.

Elle a dénoncé ce mom-shaming à l'excès. «Hier suite à une story où je danse avec mon fils dans les bras, des signalements ont été faits à la dpj. Je suis à l'envers raide. Je prends soin de mon enfant, il ne manque de rien et il est élevé dans un foyer sain et sécuritaire».

Alanis semble être passée par dessus cette bouleversante histoire, mais hésite tout de même beaucoup plus à présenter des moments avec son fils sur les réseaux sociaux.

2. Une séparation qui fait jaser pour Alicia Moffet

Toujours en début d'année, la séparation d'Alicia avec le père de sa fille, Alex Mentink, a fait particulièrement jasé, autant par les fans de la chanteuse et influenceuse que par les influenceurs eux-même.

Alicia a été pointée du doigt pour des rumeurs de tromperie avec son copain actuel, Frédéric Robichaud, par des abonnés. Les rumeurs et les commentaires des gens derrière leur écran ont causé du dégât sur le moral des personnes concernées. Alicia a pris du temps pour expliquer les choses de son point de vue. Alicia et Alex sont restés partenaires d'affaires pendant quelque temps après la relation.

Sa chanson, Lullaby, ne sortait à ce même moment que par pur hasard, mais a clairement aidé à sortir la frustration engendrée par la situation. Depuis, Alicia semble filer le parfait bonheur avec son nouvel amoureux. Tout est bien qui finit bien!

3. Le fameux party dans un avion vers Tulum

«Oublier» est un grand mot pour cette saga d'influenceurs, puisqu'une en particulier fait les manchettes depuis les derniers jours, mais cette controverse devait se trouver dans cette liste.

Le temps des fêtes 2021 a été marqué par une bande d'influenceurs québécois en route vers Tulum, au Mexique. Cette histoire aurait pu terminer là si ceux-ci n'avaient pas fait la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain dans l'avion dans lequel ils prenaient place. Alcool, drogue, chahut, choses qui ne se répètent pas ici, aucun masque de protection alors que les mesures sanitaires étaient toujours en place... ils n'ont pas été de tout repos pour l'équipage.

L'histoire a été médiatisée à la grandeur du Canada, avec le premier ministre qui les a affublés du surnom d'Ostrogoths et de sans-desseins. Ça aura permis de connaître l'organisateur de ce vol et du voyage, le coloré James William Awad. Les passagers visés ont soit offert explications et excuses, soit continué de vivre comme si cet évènement était bénin.

4. Séparations et rumeur de couples à Star Académie 2022

La saison 2022 de Star Académie a été mouvementé, et on ne parle pas ici des passions soulevées par les nombreuses mises en danger de Jérémy. Non. On apprenait à la fin de l'émission qu'un mystérieux couple se serait formé au sein de l'Académie.

Les noms d'Audrey-Louise et Édouard ont finalement été divulgués et ça a fait énormément de bruit, d'une part parce que les deux étaient en couple avant d'intégrer l'émission, et d'autre part parce qu'Audrey-Louise, une des favorites de la saison, est maman. La poussière est retombée et Audrey-Louise a fait le point sur sa rupture et sur sa relation avec Édouard.

Les murs de l’Académie renfermaient aussi d'autres secrets. D'autres académiciens se seraient fréquentés au moment des enregistrements, on ignore si c'est encore le cas aujourd'hui. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la grande gagnante de la saison, Krystel Mongeau, n'est plus avec le père de sa fille.

5. Conflit entre Élisabeth Rioux et Alicia Moffet

La rupture d'Alicia Moffet à l'hiver dernier a fait sortir d'autres influenceurs qui ont décidé qu'ils avaient leur mot à dire sur la situation.

Alex L'Abbé a écrit en story Instagram que «les choses cachées sortiraient de l'ombre», mais ça n'est pas lui qui a retenu l'attention. C'est Élisabeth Rioux qui s'est vidé le coeur par rapport à Alicia dans une longue tirade de plusieurs stories. Elisabeth demande à une personne, sans la nommer, d'être franche avec le public. Elle indique qu'elle a toujours eu peur de parler parce qu'elle avait peur de la personne en question et des répercussions que cela pourrait avoir. La fondatrice d'Hoaka mentionne qu'elles ont été dans le même entourage par le passé. Elle aurait été blessée par des choses apparemment inventées à son sujet, sorties quelques années plus tard.

Alicia a répliqué à tout ça, répondant que la personne qui lui aurait fait le plus de mal dans sa vie voulait lui piler sur la tête et qu'elle était manipulatrice. Elle indique aussi qu'elle avait mis leurs différends de côté pour la soutenir dans des moments difficiles, invoquant les dénonciations d'Élisabeth contre son ex-conjoint.

Pas de doute, 2022 est une année mouvementée!

