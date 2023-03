Pour celles qui sont du genre indécis lors de leur rendez-vous chez l'esthéticienne ou devant le présentoir à vernis, voici des combos à tester!

Certaines combinaisons de couleurs semblent évidentes et font toujours de jolies mains. D'autres couleurs auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé pourraient devenir votre choix favori lorsque vous ne savez pas quoi sélectionner!

Voici 8 combos de couleurs de vernis à ongles les plus cool à essayer cette saison.

1. Rose et Rouge

Les ongles bicolores rose et rouge émanent l'amour, la bonne humeur et un côté ludique. Il n'y a pas de saison précise pour porter cette association de couleur, on l'adore à toutes les occasions.

2. Brun et Blush

Un mélange crémeux de brun chocolaté et de Blush très neutre donnera une manucure chic et passe-partout, comme vu par l'artiste des ongles Sabrina Boulay.

3. Jaune et Blanc

Le combo le plus ensoleillé qui soit. Le jaune et le blanc se complémentent parfaitement pour des manucures qui mettent de bonne humeur.

4. Camaïeu de verts

Le vert décliné en différentes intensités se marient de manière parfaite au bout des doigts.

5. Lilas et gris

Le côté froid de ses teintes rend le tout sublime et chic en manucure simple ou extravagante. Le gris peut se décliner de plus foncé à greige, tandis que le lilas peut être plus sobre ou plus éclaté.

6. Bleu et orangé

Le plus proche moyen de se sentir en vacances alors qu'on a la tête dans les cahiers et devant notre ordinateur, c'est d'opter pour une manucure aux couleurs tropicales. L'orangé et le bleu vous rappelleront des couchés de soleil à couper le souffle sur une plage.

7. Sauge et Beige

Le combo sauge et beige est d'un chic fou, tout en ajoutant une touche de couleur à vos ongles. Le mélange de ces deux coloris plaira particulièrement aux personnes plus discrètes mais qui aiment avoir une touche originale.

8. Noir et Blanc

Un classique indémodable. Le noir et le blanc sont des opposés qui se marient à merveille comme sur la manucure de Marie Gagné par Ellie K et celle de Vanessa Hudgens aux Oscars 2023.

