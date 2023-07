12 pensées communes que votre esthéticienne n'ose pas vous dire

Avec toutes les parties de votre corps que votre esthéticienne traite, vous avez presque une relation aussi intime avec elle qu'avec votre partenaire.

Des corps, les esthéticiennes en voient un et un autres. Les spécialistes beauté ont le tour de mettre leur clientèle à l'aise pour une séance d'épilation du maillot ou un soin du visage. Pour le bien des relations avec la personne sur la chaise, les esthéticiennes s'abstiennent de dire tout ce qui leur passe par la tête.

Voici 12 pensées qui surviennent chez la plupart d'entre elles.

1. L'épilation du bikini est gênante pour tout le monde.

Les esthéticiennes se pratiquent entre elles lors de leur parcours en esthétique avant d'officiellement entrer sur le marché du travail, parfois devant toute une classe. Alors, dans une salle prévue à cet effet, seule avec votre esthéticienne de choix, vous n'avez pas à vous confondre en malaise et en excuses.

Que vous soyez totalement à l'aise avec votre corps ou pas du tout, c'est le même exercice pour toute personne qui désire éliminer les poils de la région de l'aine, vous pouvez vous détendre un peu.

2. Toutefois, un petit rafraîchissement s'impose.

Si votre rendez-vous est en fin de journée un 17 juillet, pensez à passer rapidement sous la douche ou à vous nettoyer les régions qui seront traitées avec une débarbouillette d'eau et de savon ou encore avec des lingettes.

Par respect pour l'odorat de l'esthéticienne!

3. Ne craignez pas de poser des questions.

Aussi gênantes vous pensez qu'elles peuvent être, il est mieux de poser des questions plutôt que de rester inconfortable sur la manière de venir à bout d'un poil incarné et souffrir jusqu'au prochain rendez-vous. Il n'y a pas de question suffisamment gênante pour que vous ressentiez le besoin de changer de salon d'esthétique.

Les expertes sont là pour répondre à vos interrogations.

4. Les esthéticiennes savent si vous avez percé un bouton.

Celles qui savent, savent. Elles ne vous feront pas nécessairement la leçon, mais elles ne peuvent pas passer outre le fait que vous aillez une petite cicatrice ou même une infection.

Souvent, les esthéticiennes aimeraient elles aussi percer des boutons, mais elles savent qu'il vaut mieux s'abstenir.

5. La bienséance avant un facial.

Se brosser les dents ou prendre une gomme est un must pour les rendez-vous où vous serez dans la même bulle que votre professionnelle en soins du visage.

Il va sans dire que fumer à l'extérieur du bâtiment avec un facial de même que manger un mets à l'ail ou à l'oignon devrait être proscrit.

6. Les esthéticiennes savent si vous êtes allées ailleurs.

Elles verront les différences avec les techniques utilisées à leur salon et surtout, elles savent très bien si vous avez pris un rendez-vous pour réparer en urgence un mauvais soin reçu ailleurs.

Elles auront tout le mérite de réparer une possible erreur!

7. Les résultats ne sont pas toujours immédiats.

Les esthéticiennes sont des expertes, pas des magiciennes. Si vous prenez rendez-vous pour un facial en vue d'un évènement important, de grâce, ne prenez pas une case horaire la veille dudit évènement.

Vous pourriez avoir des rougeurs, des boursoufflures et autres désagréments. Laissez-vous du temps!

8. Le pourboire est une manière de montrer votre appréciation.

Comme dans chaque institution, le pourboire n'est pas obligatoire. Il est toutefois un des meilleurs moyens de montrer votre satisfaction envers les services et l'expertise de votre esthéticienne.

Entre 15% et 20%, selon votre discrétion, est apprécié.

9. Vous n'êtes pas obligées d'acheter les produits proposés.

Si elles les utilisent sur vous, c'est qu'ils sont évidemment d'une grande qualité et ce sont des produits dans lesquels les esthéticiennes ont confiance. En les vendant, elles peuvent souvent recevoir une commission.

Toutefois, vous ne devez pas vous sentir sous la pression d'acheter pour revenir vers cette même esthéticienne pour un prochain rendez-vous, elle ne vous en tiendra pas rigueur.

10. Mettez de la crème solaire.

En juillet comme en janvier, la crème solaire est plus efficace que n'importe quel soin du visage offert en salon pour ralentir le vieillissement de la peau et éviter des problèmes plus profonds.

Ce point, les esthéticiennes n'hésiteront pas à vous le dire, mais elles ne le répèteront jamais assez.

11. Les annulations et les no-shows de dernière minute, c'est non.

Les esthéticiennes ont un horaire souvent établi au quart de tour. Si vous avez un empêchement ou vous savez que vous ne pourrez vous présenter, avertissez votre experte en soins.

Les urgences de dernière minute, ça arrive, mais elles se souviendront de ce geste respectueux au prochain rendez-vous.

12. Prenez ce moment pour vous.

Un moment chez l'esthéticienne est la définition même du self-care. Laissez le téléphone de côté, prenez le temps de relaxer.

Vous verrez vos rendez-vous comme des bulles hors du quotidien et vous aurez une belle connexion avec votre esthéticienne!

