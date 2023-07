Gabrielle Marion, influenceuse québécoise transgenre, réussit à informer les gens sur la réalité trans avec des vidéos hilarantes et inspirantes.

Après une vidéo où elle nous dévoilait son plus grand secret pour une peau aussi lisse que la sienne, elle a ressorti sa caméra pour le tournage d'un sketch humoristique sur fond informatif touchant, soit les choses à cesser de demander à une personne transgenre.

Étant créatrice de contenu depuis belle lurette et une personnalité québécoise connue, Gabrielle raconte parfois les interactions qu'elle a avec le public. La majorité de ces interactions sont merveilleuses et touchantes, surtout avec les messages et les valeurs véhiculées par Gabrielle grâce à ses réseaux sociaux, mais certaines interactions laissent à désirer.

C'est pourquoi l'influenceuse a pris les choses en main avec un sketch hilarant et qui touche tout de même un sujet sensible. Prenant les traits d'un individu désagréable à voix grésillante, Gabrielle se lance.

Voici 8 choses à ne pas dire à une personne trans selon Gabrielle Marion.

1. «C'était quoi ton ancien nom?»

Demander le morinom, soit le prénom à la naissance, c'est raviver une plaie pire que celle que vous pourriez être en posant la question. La personne a un nom, celui avec lequel elle vit au quotidien, et c'est son identité.

2. Demander si la personne utilisait ces anciennes parties génitales et la questionner sur ses pratiques sexuelles.

La vie intime d'une personne transgenre, tout comme celle de n'importe qui, ne regarde qu'elle et la ou les personnes avec qui elle la partage. Si la personne veut vous en parler, c'est parce que vous avez franchi un cap de confidences qui s'y prêtera.

3. «Où est passé ton poil? Tes seins?» Et tous traits qui ont pu changer durant la transition.

Encore une fois, si la personne veut vraiment parler ouvertement avec vous de sa transition et si le moment s'y prête, la conversation viendra de soi. Toutefois, aborder quelqu'un de manière à simplement vouloir provoquer et bousculer par rapport à la transition, ce n'est jamais une bonne idée.

4. «Est-ce que je peux toucher à tes seins?»

Ou pire, toucher sans autorisation. Pour les femmes trans, les seins sont généralement rehaussés par des implants et ça reste leur corps et leur intimité. Faux ou pas, ça n'est pas un objet de curiosité à assouvir.

5. Mégenrer la personne

Dire «il» quand c'est «elle» et vice-versa, c'est blessant. La personne transgenre a fait tout un parcours et continue de cheminer pour faire tomber des préjugés et des discours haineux. Mégenrer est un discours haineux.

6. «Quand est-ce que tu es devenu trans?»

Comme Gabrielle l'explique dans sa vidéo, les personnes transgenres naissent trans. C'est la décision du moment de la transition qui distingue d'un individu à l'autre.

7. «Te trouver attirant.e fait-il de moi une personne homosexuelle?»

Non, poser cette question fait plutôt de la personne qui demande, un impoli.

8. «J'aimerais ça voir ce que les chirurgiens ont fait.»

C'est de l'ordre de l'intimité, encore une fois. Beaucoup trop de personnes à la curiosité mal placée semblent aborder les personnes transgenres avec ce genre de demandes, même "au nom de la science".

Se sensibiliser aux réalités LGBTQ+ et s'informer sur le sujet de la transidentité et de la transition est de plus en plus accessible grâce à des personnes comme Gabrielle Marion et d'autres acteurs de la communauté qui font un travail épatant sur les réseaux sociaux. On adore le fait que Gabrielle s'y prête avec humour!

Découvrez-là également en compagnie de Zacharry Dufour dans la série Transition en 3 temps.

