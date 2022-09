10 choses à ne jamais dire à son coiffeur

En vue des prochains rendez-vous pour une transformation capillaire, connaissez les choses que vous devez éviter de dire à votre coiffeur.

La relation avec un coiffeur se bâtit. Ils finit par connaître par coeur la structure de vos cheveux et le balancement de votre coloration préférée. Votre coiffeur peut même connaître vos plus grands secrets et vos angoisses et dans certains cas, deveniir votre ami.

Si votre but est de trouver le salon auquel vous retournerez pour tous vos changements de tête, évitez de dire ces quelques phrases si vous ne voulez pas être radiée ou encore avoir une coupe ratée!

Voici 10 choses à ne pas dire à son coiffeur.

1) Demander quel shampoing de pharmacie est le meilleur pour vos cheveux.

Pour une multitude de raisons, les shampoings de pharmacie ne sont pas du tout dans les bonnes grâces des artistes du cheveux. Les coiffeurs testent plusieurs produits et vont utiliser leurs favoris sur votre tête. Il est mieux de demander quel produit conviendra le mieux selon le type de cheveux. Ils en ont probablement qui vous procureront une chevelure sublime.

2) « Tu as carte-blanche», alors que vous êtes sur la chaise pour la première fois.

Il faut laisser un moment d'adaptation et d'apprivoisement entre le coiffeur et le client pour que celui-ci se laisse totalement aller à son imagination pour votre chevelure. Un coiffeur visagiste sait ce qui fait bien, mais il faut qu'il vous connaisse bien pour que le résultat final vous plaise. Donnez quelques préférences et quelques indications pour éviter les angoisses!

3) « Est-ce que je peux avoir un rabais? »

Le talent d'un artiste coiffeur a un prix et ça ne vous mènera pas à une belle entente si vous tentez de le négocier. Les coiffeurs sont souvent des heures debout, ils ont à peine le temps de manger entre deux clients et gèrent les imprévus comme quelqu'un qui ne se présente pas ou encore quelqu'un qui essaie d'obtenir un rendez-vous de dernière minute, en plus de vous faire une tête de star. Le prix a une raison d'être et c'est bon de le respecter.

4) Mentir sur ses teintures maison.

Les coiffeurs savent la plupart du temps quand vos cheveux ont été colorés. Si vous vous apprêtez à recevoir un traitement capillaire qui peut jouer sur la santé de votre cheveux, il est important de mentionner si vous avez procédé à des teintures maison ou encore si vous avez eu des traitements de décoloration. Ça vous évitera une catastrophe!

5) «Oui, j'aime ça», quand ça ne vous satisfait pas.

@jennainparis Please help if you know how to fix this. Too anxious to ask that same place to fix it for free ♬ original sound - jenna

Si le résultat final ne vous fait pas sentir prête à défoncer des barrières, vous avez tout à fait droit de dire que vous n'aimez pas ça, plutôt que de repartir et pleurer pour le reste de la journée. Si vous dites que vous aimez la coupe et la couleur mais que vous ne revenez plus par la suite puisque vous êtes déçu, vous revivrez toujours la rencontre avec un nouveau coiffeur et ne serez peut-être jamais assez à l'aise d'essayer des choses nouvelles et plus osées.

6) «Coupe et coloration en peu de temps s'il-vous-plaît.»

Si vous prenez un rendez-vous en salon, allouez ce temps et un peu plus à votre rendez-vous. Le coiffeur ne peut réaliser votre tête de rêve si vous semblez pressé de quitter son siège. Ça n'arrange personne de demander d'aller plus vite.

7) «Seulement les pointes»

Tant qu'à passer en salon, allez y pour un changement plus important que les pointes. Vous ne payerez pas moins cher parce que vous ne voulez couper que quelques centimètres. Du changement, ça fait du bien!

8) Parler de votre ancien coiffeur ou votre ancien salon.

Un peu comme dans une première date, parler de son ancien salon de coiffure ou d'un coiffeur dont vous n'avez pas apprécié l'expérience est un peu étrange. Si vous mettez les pieds dans un nouveau salon, soyez prêt à repartir à neuf et oublier vos anciens déstastres capillaires.

9) « J'aimerais la même chose que cette vedette. »

Les coiffeurs vont avoir une bonne idée avec vos photos d'inspiration, elles aident beaucoup! Mais votre cheveux peut ne pas réagir de la même manière à une coloration ou encore la coupe peut tomber différement que la vedette qui à plusieurs produits, des rallonges et une équipe de stylistes derrière. Il faut moduler ses attentes quand on demande la même coupe qu'une célébrité!

10) Ne rien dire du tout.

On comprend que ça n'est pas tout le monde qui aime le small talk et que certains préfèrent se taire plutôt que de bafouiller à ne pas savoir quoi dire. Mais, à moins de vous être entendu avec le coiffeur avant de débuter le rendez-vous, répondre aux questions de celui-ci et lui faire la conversation est plutôt utile. Le coiffeur pourra vous connaître davantage et cerner plus facilement votre personnalité. C'est plus facile de bâtir une relation de confiance avec celui qui tient les ciseaux et vous pourrez plus facilement demander les idées capillaires qui vous plaisent par la suite.

