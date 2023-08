Voici les chaussures discutables que l'on verra partout à la rentrée

Elles étaient au top des tendances lors de la décennie 2010 et ont fait un retour l'an dernier. Les ballerines à brides sont la folie de la rentrée.

À l'automne dernier, les ballerines faisaient un retour discret, mais marqué, aux pieds des modeuses que l'on considère cheffes de file des tendances. Pourtant, ces chaussures étaient disparues pour diverses raisons, dont le confort douteux.

Toutefois, avec le balletcore, le cottagecore et les esthétiques très féminines, cette chaussure se fait un chemin dans les penderies et cette fois, elles sont munies de brides.

Les ballerines à brides ont l'avantage d'être versatiles. Elles peuvent passer d'un look très habillé et chic à un style plus quotidien sans broncher. Elles complètent donc autant une robe moulante qu'un jean déchiré pour une touche féminine à souhait.

Les ballerines à brides deviennent tout aussi essentielles à votre garde-robe d'automne que les flâneurs, qui ne sont pas près de nous quitter. Vos humeurs dicteront quel type de chaussures ajouter à votre look du jour.

À bout carré, pointu, à ajouts métalliques, les ballerines à brides ajoute un je-ne-sais-quoi duquel on se régale pour la saison prochaine. À vous d'user d'imagination!

Voici 8 modèles de ballerines à brides pour l'automne.

1. Ballerines plates à bout carré, 63$ sur Amazon

2. Ballerines à brides ornées, 20$ chez Ardène

3. Ballerines Mary Jane Trina, 50$ chez Call it Spring

4. Ballerines plates à bout rond et noeud, 44$ sur Amazon

5. Ballerines Charles IX à bout carré, 35$ chez Old Navy

7. Ballerines à sangles croisées, 38$ sur Amazon

8. Ballerines à brides de cheville ornée, 10$ chez Ardène

