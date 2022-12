25 changements de look les plus marquants des célébrités en 2022

À l'approche de 2023, retournons dans les archives de l'année pour constater les changements de look les plus surprenants des célébrités.

Les changements de look passent généralement par les cheveux, et nous soulignons l'audace de ces célébrités d'oser sortir de leur zone de confort et ainsi entrer dans une nouvelle ère. On en a vu plusieurs changer de blonde à brune, à rousse, ou de long à court, très court, et ça surprend.

Voici 25 changements de look les plus marquants de 2022.

1. Alicia Moffet

Les changements capillaires d'Alicia ont piqué la curiosité toute l'année, mais c'est vraiment à son passage au brun que la chanteuse et influenceuse a créé la commotion. Tout lui va, certes, mais ce changement lui va à ravir.

2. Billie Eilish

Après avoir surpris tout le monde avec sa chevelure blonde en 2021, Billie Eilish est retournée vers une chevelure sombre, très sombre. Elle arbore un coupe mi-longue avec une frange qui fait briller ses yeux.

3. Gloria-Bella Brisson

Gloria-Bella a vécu beaucoup de changements cette année, en plus d'une réduction mammaire qui a changé son quotidien, Gloria-Bella est passée à une coupe plus courte que jamais, c'est sublime.

4. Florence Pugh

D'une longue chevelure blonde, Florence est passée au Lop, la coupe 90's du moment, et en bonus, devenue brunette. La vedette montante d'Hollywood a réussi un tour de force capillaire.

5. Lysandre Nadeau

La créatrice de contenu québécoise a vécu l'une des transformations les plus marquantes à tous les niveaux. Non seulement elle deviendra maman en mars prochain, mais elle embrasse un côté de sa féminité qui lui va à merveille avec le look glamour des rallonges et une chevelure brunette.

6. Sarah-Jade Bleau

La vedette de TikTok est passée d'une coloration color bloc à une chevelure noir de jais et une frange.

7. Vanessa Duchelle

Au début de l'année, la créatrice de contenu a opté pour une tête moitié-moitié rose et blonde. À l'automne, Vanessa en a eu marre de son blond. Elle a fait languir ses abonnés avec ses photos de transformation en noir et blanc pour révéler un changement capillaire très funky. Elle a maintenant les cheveux totalement roses.

8. Sam-Éloi Girard

L'acteur est entré dans une nouvelle version de lui-même quand il a dit adieu à sa longue chevelure frisée. Il a rasé ses cheveux et le look lui va comme un gant.

9. Emma Chamberlain

Emma est toujours à l'avant-plan du style. Elle l'a prouvé encore une fois avec une transformation capillaire drastique. Elle a coupé sa longue chevelure brune pour arborer un bob effilé blond polaire. Plus récemment, elle a aussi fait couper une frange pour accentuer son visage et elle est de retour dans une coloration épicée.

10. Claudia Bouvette

Après son apparition télé à Big Brother célébrité, Claudia est passé d'un bleu froid à un jaune électrisant, toujours edgy.

11. Doja Cat

La chanteuse Doja Cat a eu un moment de libération lorsqu'elle a rasé ses cheveux pour révéler son crâne. Du même coup, elle a rasé ses sourcils et s'amuse avec le design de ceux-ci selon ses humeurs. Présentement, les repoussent sont teintes blond platine.

12. Dixie D'Amelio

La liste des changements capillaires marquants ne serait pas complète sans l'audace de Dixie, qui a coupé ses longueurs pour laisser place à une coupe pixie qui lui va à merveille. C'est un changement marquant pour celle qui arborait une longue chevelure ébène.

13. Pézie Beaudin

Les colorations éclatées de Pézie nous ont donné des envies de couleur cette année. Pézie confie ses cheveux au coiffeur Marcus Villeneuve pour sa couleur et sa coupe. Elle est passé de long à court et de rose à lilas. On craque à chaque fois.

14. Maisie Williams

L'actrice Maisie Williams a beaucoup joué avec son look depuis la fin de Game Of Thrones. Cheveux roses, coupe plus courte avec sourcils décolorés et depuis quelques temps, Maisie a tout rasé. Ça semble être un geste libérateur cette année.

15. Clodelle Lemay

La magnifique Clodelle est passée du long au court l'an dernier, un changement qui lui va à ravir. Elle est passée à une autre étape capillaire avec une coloration miel épicée.

16. KJ Apa

L'interprète du rouquin le plus populaire de Netflix a tout remis à zéro et révélé la couleur naturelle de ses cheveux. KJ a les cheveux bruns.

17. Julie-Anne Ho

En début d'année, Julie-Anne est passée dans l'équipe des brunettes et le résultat a ravi ses abonnés.

18. Emma Watson

Emma Watson avait déjà osé la coupe pixie, et elle a récidivé pour une campagne de parfum Prada. Le résultat sort le côté rebelle de l'actrice.

19. Pascale de Blois

L'hilarante créatrice de contenu a elle aussi craqué sous la tentation des cheveux aux teintes épicées. D'une chevelure mi-longue aux allures de plage, elle est passée à une couleur citrouillée.

20. Millie Bobby Brown

Les changements capillaires de la star ont vraiment été surprenants. De sa chevelure courte brune, Millie a vécu une transformation vers un bob blond. Par la suite, elle a fait ajouter des rallonges à sa tignasse pour avoir une chevelure de princesse.

21. Camilla Cabello

D'un brun franc dans une longue chevelure, Camila est passée récemment à une Wolfcut structurée avec des mèches blondes.

22. Gigi Hadid

Au début de 2022, la mannequin Gigi Hadid a testé la coloration brune. Évidemment, ça lui allait à merveille, mais elle est de retour chez les blondes et c'est définitivement sa couleur.

23. Noémy Petit

L'influenceuse Noémy Petit peut s'en permettre beaucoup pour ses colorations et chaque fois, elle rayonne. Elle l'a encore prouvé en passant d'une chevelure estivale embrassée par le soleil à un brun chocolaté.

24. Rosalie Lessard

Après quelques mois passés au soleil, la chevelure de Rosalie Lessard a eu un rafraichissement marquant. Elle a fait accentuer son visage d'une frange et a renouvelé sa couleur pour une coiffure parfaite pour la saison.

25. Brendan Mikan

Brendan a vécu une année 2022 en blond, en rosé, en violacé, en citrouille épicée et présentement en brun. On aime.

