12 célébrités qui ont parlé ouvertement d'anxiété

Faire face à l'anxiété est un défi au quotidien. Plusieurs célébrités québécoises et internationales ont ouvertement abordé le sujet pour briser des tabous.

• À lire aussi: 7 mythes sur l’anxiété qui sont tout simplement faux

Une grande tribune peut aussi aider à sensibiliser et c'est pourquoi plusieurs se livrent à la confidence, avec toute la bienveillance de leurs abonnés et leur public.

Découvrez 12 célébrités qui ont eu le courage de parler de l'anxiété.

1. Emma Verde

Emma Verde a publié en août 2020 une vidéo YouTube expliquant sa longue pause des réseaux sociaux. La créatrice de contenu qui avait également sorti deux livres à l'époque a expliqué que son train de vie et sa popularité rapide lui ont causé de l'anxiété. Elle a pris une pause des réseaux pour se concentrer à affronter ses problèmes personnels et prendre soin d'elle. Depuis quelque temps maintenant, elle est de retour à son rythme sur les réseaux, nous montrant entre autres sa déco et ses coups de coeur.

2. Charli D'Amelio

La célébrité instantanée de Charli D'Amelio a eu son lot de défis. Dans la série sur le quotidien des D'Amelio, The D'Amelio Show, Charli et sa soeur Dixie ont, sans tabou, révélé l'effet des réseaux sociaux sur leur santé mentale. Leur vie scrutée dans les moindres détails alors que les soeurs sont encore de très jeunes femmes est très difficile.

3. Alice Morel-Michaud

En 2019, Alice a pris un moment sur son compte Instagram pour se confier concernant un trouble anxieux qui la suit au quotidien. Elle avait fait sa publication en lien avec le Défi Émotions, qui encourageait les gens à partager leur ressenti sur les réseaux sociaux tout en aidant Tel-Jeune. Encore aujourd'hui, Alice est une inspiration pour ceux et celles qui suivent son parcours.

4. Camila Cabello

Camila a, en 2018, confié au magazine Cosmopolitan qu'elle souffrait de TOC et que ce trouble se manifestait par des pensées obsessionnelles qui la hantent. Cette condition lui cause des crises d'anxiété, dont une marquante qui l'a fait sortir de scène alors qu'elle performait avec son ancien groupe Fifth Harmony. Camila va bien aujourd'hui, même si elle doit parfois mettre les points sur les i avec le public et les paparazzi.

5. Lili-Ann de Francesco

Les problèmes d'anxiété dont souffre la chanteuse sont présents depuis longtemps, mais se sont plus durement manifestés en 2019 avec la sortie d'un premier EP. Lili-Ann a développé un trouble alimentaire et a utilisé sa tribune pour en parler, en espérant aider au moins une personne à se confier et chercher de l'aide. Inspirante Lili-Ann!

6. Selena Gomez

Selena Gomez est parmi les célébrités internationales qui s'ouvrent sur la santé mentale pour aider les autres. Récemment, à un balado de Miley Cyrus que son diagnostic de bipolarité, rendu public en 2020, lui avait enlevé un certain poids sur les épaules. Pendant des années, elle s'est battue contre l'anxiété et la dépression. L'annonce de sa bipolarité a permis de mettre en place des solutions pour que Selena se sente bien.

7. Emy-Jade Greaves

En 2020, alors qu'elle était victime de body shaming, Emy-Jade a mentionné à ses détracteurs que deux ans auparavant, les commentaires sur son poids auraient été dévastateurs puisque qu'elle se battait contre un trouble anxieux. Elle a maintenant pris le dessus et a des moyens de ne pas laisser gagner l'anxiété.

8. Hailey Bieber

Hailey Bieber est bien transparente avec ses abonnés lorsque vient le temps de parler de sa vie personnelle. Elle a raconté avoir trouvé de l'aide en thérapie pour combattre son sentiment anxieux qui grandissait avec les trolls internet. Les commentaires négatifs et méchants envers sa personne l'atteignaient beaucoup et encore aujourd'hui ça peut être épuisant.

9. Demi Lovato

Demi Lovato a longtemps combattu des problèmes de santé mentale qui leur a faire vivre beaucoup de difficultés. La pandémie leur a fait revivre en vagues la dépression et l'anxiété puisque c'était un dur moment d'isolation.

10. Lysandre Nadeau

Lysandre est connue depuis plusieurs années maintenant et à travers le temps, elle a partagé des moments clés où elle a vécu des crises d'anxiété importantes, dont une avant un tapis rouge du Festival Juste pour Ados. L'évolution de Lysandre est inspirante puisqu'elle reçoit parfois des messages de gens qui ont trouvé le courage de trouver de l'aide grâce à elle.

11. Lili Reinhart

Lili Reinhart, qui a fait appel à de l'aide pour traiter l'anxiété et la dépression depuis quelques années déjà, a écrit ceci sur les réseaux sociaux: «Petit rappel amical pour tous ceux qui ont besoin de l’entendre: La thérapie n’est jamais quelque chose dont il faudrait avoir honte. Nous pouvons tous bénéficier d’une thérapie. Peu importe votre âge, ou à quel point vous êtes orgueilleux.». Son message en a probablement aidé quelques-uns.

12. Ariana Grande

Ariana Grande est une défenderesse de la santé mentale. Elle n'hésite jamais à en parler pour faire bouger les choses et briser des tabous. Elle fait de la thérapie depuis longtemps pour soigner la dépression et l'anxiété dont elle a souffert une bonne partie de sa vie. Ariana parle aussi ouvertement des conséquences des traumatismes auxquels elle a dû faire face en peu de temps, des tragédies dont on se souvient.

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s