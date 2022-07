40 célébrités masculines québécoises et internationales qui ont posé torse nu

Les plus belles photos Instagram et clichés sexy ne sont pas réservées qu'à nos célébrités féminines. On vous montre les gars qui prennent la pose aussi.

• À lire aussi: Les plus belles photos en maillot des stars québécoises cet été

En vacances à l'étranger, en tournage où lors d'un moment volé durant un concert, les garçons profitent du bon temps. On vous présente des influenceurs et célébrités québécoises et internationales qui ont partagé au bonheur de nos yeux, quelques clichés torse nu.

Dans cette vidéo:

1. Alex L'Abbé

2. Shawn Mendes

3. Yannick Martel

4. KJ Apa

5. Zoé Duval

6. Noah Schnapp

7. Karl Hardy

8. Harry Styles

9. Tommy Tremblay

10. Justin Bieber

11. Joey Scarpellino

12. Charlie Puth

13. Sansdrick Lavoie

14. Zac Efron

15. Chris Robins

16. Pete Davidson

17. Marc Fitt

18. Lil Nas X

19. Olivier Dion

20. Troye Sivan

21. Kevin Lapierre

22. Charles Melton

23. Carl Arsenault

24. Jake Bonjiovi

25. PL Cloutier

26. Ncuti Gatwa

27. Maxime Gibault

28. Tom Holland

29. Karl Walcott

30. Ross Butler, Brandon Flynn et Thimothy Granaderos

31. Félix-Antoine Tremblay et Pier-Luc Funk

32. Miles Teller

33. Sam-Éloi Girard

34. Regé-Jean Page

35. Gavin Leatherwood

36. Caleb McLaughlin

37. Mathieu Pellerin

38. Elliot Page

39. Jacob Elordi

40. Yan Cacchione

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s