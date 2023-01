16 célébrités qui ont un talent caché qui va vous surprendre

Derrière les talents de chants ou de jeu de ces personnalités publiques, il y a des passions, des hobbies et des passe-temps qui sont drôlement bien maîtrisés par celles-ci.

De la mécanique automobile, du tricot, de la danse, voyez dans quelles autres sphères aiment se démarquer les célébrités. Attention, certains talents pourraient vous faire lever les sourcils.

Voici 16 célébrités et leur talent caché:

1. Billie Eilish et le crochet

En plus d'être chanteuse, muse pour des maisons de haute couture et maintenant dans le domaine de la parfumerie, Billie Eilish est douée pour le crochet. Elle aime se détendre en tournée avec ce hobby.

2. Sydney Sweeney et la mécanique automobile

C'est grâce à TikTok que l'on sait que Sydney est une passionnée de vieilles voitures. Elle a réparé et personnalisé une Ford Bronco 1969 et a tout documenté dans un deuxième compte, @syds_garage.

3. Harry Styles, le tricot et la jonglerie

Harry Styles a plus d'un tour dans sa poche. L'artiste s'est fait valoir pour ses talents de chanteur et d'acteur, mais il a également des aptitudes en tricot et en jonglerie, talent qu'il ressort parfois sur scène. Harry s'adonne au tricot après les longues journées à entendre les foules en délire.

4. Cole Sprouse et la photographie

Cole Sprouse est connu en tant qu'acteur depuis qu'il est enfant; on l'a vu dans Friends et dans The Suite Life of Zach and Cody. Il est de retour sur nos écrans depuis quelques années, entre autres grâce à Riverdale. C'est ainsi qu'on a pu le redécouvrir et s'intéresser à ses talents de photographe. Ses images sont sublimes.

5. Jin du groupe K-Pop BTS et les sacs de croustilles

Ce talent-ci, on n'a pas trop envie de savoir comment Jin l'a peaufiné. Le membre du groupe de superstars BTS peut ouvrir des sacs de croustilles avec ses pieds. On espère qu'ils sont propres quand il s'exécute.

6. Justin Bieber, le cube rubik et la batterie

6. Justin Bieber, le cube Rubik et la batteriee Rubik tel un professionnel. À 1 minute 23 secondes, il n’atteint pas le record du monde, qui est de 3,47 secondes, mais très peu de personnes réussissent à résoudre un cube Rubik en moins de deux minutes. Justin est aussi un impressionnant joueur de batterie. Il a quelques fois été filmé à l’œuvre.

7. Cara Delevingne et le beatbox

La mannequin et actrice est excellente pour créer des rythmes avec la gorge. Le beatbox n'a pas de secret pour Cara.

8. Taylor Swift, les confitures et ses articulations souples

Taylor Swift ferait des confitures exquises qu'elle donne à ses proches dans des pots Mason. On veut la recette! Taylor peut aussi tourner ses coudes de manière à ce qu'ils se touchent, ce qui est un peu moins appétissant à l'oeil.

9. Selena Gomez et la coordination dans les soirées

Dans les soirées les plus festives, Selena Gomez dégaine ses talents les plus mystérieux. La chanteuse et actrice peut cracher une gomme dans les airs et la rattraper avec sa bouche. Impressionnant? On ne sait pas comment qualifier ce talent.

10. Taylor Lautner et les arts martiaux

N'attaque pas Taylor Lautner qui le veut. L'acteur de Twilight, nouvellement marié, a sa ceinture noire en arts martiaux. Avant l'âge de huit ans, Taylor avait déjà trois médailles d'or dans les disciplines martiales.

11. Kendall Jenner et les chants d'oiseaux

Kendall, qui foule les podiums avec élégance, est en vue grâce à son nom et sa famille. Elle a toutefois un trait unique. La mannequin imite à merveille les chants d'oiseaux. En fermant les yeux, on ne saurait distinguer Kendall des petits animaux chantants.

12. Elliot Paige et la jonglerie

L'acteur d'Umbrella Academy a montré en entrevue en 2014 qu'il avait des talents de jongleur bien aiguisés. À noter qu'en 2014, Elliot n'avait pas encore entamé sa transition.

13. Tom Holland et le ballet

Spider-Man a été danseur de ballet quand il avait 10 ans. Ses prouesses de danse et ses acrobaties lui ont beaucoup servi pour son rôle de superhéros de Marvel.

14. Hailey Bieber et les bouteilles de bière

La mannequin et femme de Justin Bieber a une aptitude qui peut être pratique en soirée. La jeune femme peut décapsuler des bières avec ses dents. On aime copier ses looks, mais on ne vous recommande pas de copier cette habileté.

15. Zendaya et la crème glacée

Zendaya nous laisse de glace avec son talent caché, si on peut vraiment appeler ce qu'elle fait un talent. Elle croque sa crème glacée avec aisance. Juste à y penser, on a un frisson de malaise.

16. Daniel Radcliffe et le rap

Notre sorcier préféré a démontré ses talents pour le rythme. Il peut rapper et lire les chansons comme un pro. De la vraie magie.

