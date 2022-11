20 des rôles obtenus les plus controversés de tous les temps

On a tous déjà écouté un film d'un oeil un peu perplexe en raison d'un acteur qui campait drôlement son rôle. Parfois, c'est même le mauvais choix d'acteur qui gâche un film qui promettait d'être bon.

Des acteurs peuvent aussi être remplacés pour des raisons hors de leur contrôle ou parce que finalement, ça passe mal à l'écran. On peut donner l'exemple de Liam Hemsworth qui remplace Henry Cavill pour interpréter The Witcher, comme annoncé récemment.

Évidemment, les propositions sont discutables. Certains défendraient bec et ongles les choix d'acteurs des différents films.

Voici 20 choix d'acteurs les plus controversés de tous les temps.

1. Jamie Dornan et Dakota Johnson - Christian Gray et Anastasia Steele dans Cinquante Nuances de Grey

La trilogie basée sur les romans Cinquante Nuances de Grey n'a pas eu le succès escompté. Les films ont été visionnés par plusieurs, mais n'ont pas été encensés. Une des raisons à cela est le manque de chimie entre les deux acteurs, alors que les personnages sont censés être attirés comme des aimants.

2. Sophie Turner - Jean Gray dans X-Men Apocalypse

Le fort accent de Sophie serait en jeu pour sa place dans la présente liste. En interprétant Jean Gray, elle aurait eu du mal à dissimuler son accent et ça a créé une barrière le spectateur et l'histoire.

3. Rami Malek - Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody

Les fausses dents, la carrure, la grandeur, plusieurs points étaient discutables pour le choix de Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury. Il faut dire que celui-ci n'était pas le premier à être sélectionné. Le long-métrage était en préparation avec Sacha Baron Cohen, l'interprète de Borat, mais des différends sur la vision du film ont vite fait de l'éloigner de la production.

4. Jared Leto - The Joker dans Suicide Squad

Le rôle du Joker a été interprété par plusieurs acteurs, les plus marquants étant Heath Ledger et plus récemment Joaquin Phoenix. Entre les deux, il y a eu Jared Leto. Certains le voient comme le joker le plus convaincant, d'autres le perçoivent plutôt comme celui qui a surjoué le personnage. De plus, Jared Leto était tellement dédié à ce personnage qu'il envoyait des cadeaux dégoûtants, comme une réelle tête de cochon, à ses collègues pour rester dans le caractère.

5. Emma Watson - Belle dans La Belle et la Bête

Emma Watson dans le rôle de Belle a été assez difficile à accepter. Qu'on l'associe encore à Hermione Granger ou non, il était difficile d'embarquer totalement dans l'histoire de princesse de notre enfance avec Emma. Elle est magnifique et une actrice sublime, mais on n'y croyait pas beaucoup.

6. Johnny Depp - Tonto dans The Lone Ranger

L'idée de l'équipe de Disney derrière le film était de raviver une vieille série western. Le choix de Johnny Depp en amérindien est passé de travers, alors qu'un vrai natif aurait pu avoir le rôle. Non seulement cette idée a été mal reçue, mais le film a été un échec lamentable.

7. James Corden - Bustopher Jones dans Cats

Le film est plutôt curieux, à la base, mais James Corden n'a pas aidé à donner une bonne impression de cette comédie musicale. De plus, l'attitude de l'acteur n'aide pas à aimer le voir à l'écran.

8. Rebel Wilson - Jennyanydots dans Cats

Rebel Wilson a déjà interprété des rôles dans des films musicaux, jouant Grosse Amy dans la trilogie de La Note Parfaite, entre autres. Toutefois, dans ce film qui ne passe pas à l'histoire, la voix chantée de Rebel n'a pas réussi à ce que le public apprécie le film.

9. Emma Stone - Allison Ng dans Aloha

Le malaise avec ce choix revient au fait qu'Emma est caucasienne alors que le personnage interprété est d'origine asiatique et hawaïenne. Emma est une actrice de talent, mais on ne peut passer par-dessus cette bévue. Emma elle-même s'est excusée d'avoir accepté le rôle.

10. Scarlett Johanson - Motoko Kusanagi dans The Ghost in the Shell

L'adaptation hollywoodienne du manga tombe elle aussi dans le choix d'une actrice caucasienne pour interpréter une Japonaise. Le directeur de la distribution a défendu sa décision en indiquant que Scarlett Johanson est la meilleure actrice de sa génération, mais aux yeux du public, ça reste un mauvais choix pour interpréter une personne aux origines asiatiques.

11. Cara Delevingne - Sergent Laureline dans Valerian et la cité des mille planètes

Le choix de l'actrice n'a pas fait l'unanimité chez les téléspectateurs. Malheureusement, la connexion entre son personnage et le personnage principal ne se voyait que très peu. Les acteurs n'avaient pas d'étoiles dans les yeux.

12. Ansel Elgort - Tony dans West Side Story

La refonte du film West Side Story par Woody Allen n'a pas eu le succès escompté. Certains spectateurs ont attribué le flop à l'acteur Ansel Elgort. Plusieurs s'entendent pour dire que l'acteur n'a pas ou peu de chimie avec ses collègues à l'écran et que ses parties chantées tombent à plat.

13. Ezra Miller - The Flash dans Flash

Ezra offrait une bonne interprétation, mais l'acteur est tellement problématique que ça a chamboulé la franchise, du moins, aux yeux des téléspectateurs. Ça a pris un certain moment à l'équipe de production avant de reconsidérer le rôle.

14. Topher Grace - Eddie Brock alias Venom dans Spider Man 3

Le personnage de Venom doit être effrayant et hors de ce monde. Quand on voit Topher Grace à l'écran pour ce film, on imagine trop le personnage mythique d'Eric Foreman dans la série That's 70 show. Topher Grace lui-même a passé l'audition sans trop y croire puisqu'il est fan du personnage de bande dessinée. Il l'a fait même s'il se doutait que ça serait étrange à l'écran.

15. Beyonce Knowles - Nala dans Le Roi Lion 2019

La lionne de notre enfance a été associée au nom de Beyonce dans la version cinématographique de 2019. Beyonce a une belle voix, mais pour plusieurs, ça n'a pas suffi à rendre justice à Nala.

16. Tom Holland - Nathan Drake dans Uncharted

La bouille un peu trop sympathique de Tom est un frein à la crédibilité de son personnage. Le film étant basé sur un jeu vidéo, les fans avaient déjà une idée de ce à quoi s'attendre lorsque le film serait porté à l'écran, d'où la déception.

17. Jesse Eisenberg - Lex Luthor dans Batman vs Superman

L'exemple de Jesse Eseinberg en Lex Luthor en est un qui revient souvent quand les gens discutent des pires interprétations cinématographiques. Le jeu de Jesse était trop dans l'extrême pour être crédible. Plusieurs ont même eu l'impression que Jesse tentait d'en faire un personnage pareil au Joker.

18. Maggie Gyllenhaal - Rachel Dawes dans Batman: Le Chevalier Noir

Le problème ici est que Maggie Gyllenhaal a été intégrée à la distribution déjà en place pour le second film de Batman des années 2000 pour remplacer Katie Holmes, qui avait des empêchements. Le jeu était bien interprété, mais le remplacement n'a pas dupé beaucoup de fans.

19. Kristen Stewart - Blanche Neige dans Blanche Neige et le chasseur

Alors qu'elle cumule les honneurs pour différents rôles dont celui de la Princesse Diana en 2021, ça n'est pas toutes les princesses qu'elle réussit à mettre en valeur. Les amateurs de films n'ont pas apprécié le manque d'expressions de Kristen pour interpréter la princesse dans cette version sombre du conte classique.

20. Gwyneth Paltrow - Pepper Potts dans Iron Man

Le jeu de Gwyneth comme assistante et copine d'Iron Man n'a pas plu à tout le monde. Plusieurs fans de Marvel ont été déçus de son interprétation et le commun des téléspectateurs a trouvé qu'elle tombait à plat.

