13 gloss pour des lèvres lumineuses ce printemps

Produit iconique des années 2000, le gloss fait aujourd'hui un retour important dans la trousse à maquillage.

Le gloss est le produit de maquillage chouchou du moment et on en voit de plus en plus sur le marché. Les brillants à lèvres sont hydratants, brillants, confortables. L'offre va de transparent à teinté. En ajout à un maquillage des plus naturels ou pour ajouter une matière brillante à un maquillage complet, c'est la touche finale idéale.

Détrompez-vous toutefois: encore aujourd'hui, ces produits ont un côté collant, même s'ils prétendent le contraire. Ça n'empêche pas de les adorer!

Voici nos brillants à lèvres préférés pour des lèvres lumineuses ce printemps.

1. Brillant à lèvres Lifter de Maybelline New York – 9$ sur Amazon

Le brillant à lèvres Lifter est le produit le plus vendu sur Amazon. La formule comprend de l'acide hyaluronique pour une hydratation prolongée durant la journée. Ce gloss offre un effet repulpé et l'application est facile grâce à l'applicateur-mousse en angle.

2. Brillant à lèvres Juicy Tubes Original – 27$ en pharmacie

Vous avez peut-être déjà eu ces produits iconiques dans votre trousse. Les Juicy Tubes offrent une sensation confortable et une brillance inégalée. Leur format les rend faciles à transporter dans un sac à main.

3. Brillant à lèvres universel Gloss Bomb de Fenty Beauty – 27$ chez Sephora

Le fini ultrabrillant des Gloss Bombs de Fenty Beauty offre un maquillage des lèvres rêvé. L'application est douce et le choix de huit teintes sied à toutes les carnations.

4. Brillant à lèvres Yummy de la collection Clean Fresh de Covergirl – 13,50$ en pharmacie

Ce brillant à lèvres très abordable est une nouveauté qui a conquis les adeptes de maquillage. Le produit est épais, offre une sensation hydratante grâce à l'acide hyaluronique et aux antioxydants et colle très peu. De plus, l'applicateur-mousse grand format est agréable sur les lèvres.

5. Brillant à lèvres Fat Oil Lip Drip de NYX professional makeup – En solde à 11$ sur Amazon

Transparents ou colorés, les nouveaux brillants à lèvres de NYX à la formule végane font une magnifique moue. Ils ont une odeur de bonbon pour nous rappeler les gloss de notre jeunesse et ils offrent douze heures d'hydratation.

6. Gelée pour les lèvres ShineOn de Tower 28 Beauty – 21$ chez Sephora

Ce produit est idéal pour celles qui veulent le brillant à lèvres le plus léger qui soit. La consistance est moins épaisse que celle des autres gloss. La texture est très peu collante, mais elle offre tout de même un maximum de brillance.

7. Laque pour les lèvres Lip Lacquer de E.L.F. – 4,49$ en pharmacie

Pour embarquer dans le train de la tendance gloss à tout petit prix, cette laque est l'option idéale. Le Lip Lacquer contient de la vitamine E hydratante et peut facilement être porté seul comme en maquillage plus intense.

8. Brillant à lèvres ultralustré miroitant de Glossier – 19$ chez Sephora

Le fini lustré est particulièrement réussi avec ce brillant à lèvres Glossier. Il contient trois ingrédients vedettes, soit un mélange d’émollients pour une brillance longue tenue, de l'huile de jojoba pour une application lisse et uniforme ainsi que de l'acétate de vitamine E pour des lèvres hydratées et douces.

9. Brillant à lèvres Mega Slicks de Wet n Wild – 4,29$ sur Amazon

Pour un prix mini, obtenez un maximum de brillance avec ce gloss de Wet n Wild. Un commentaire fréquent des utilisatrices à propos de ce produit, c'est son côté hydratant efficace.

10. Huile à lèvres teintée Balmy Gloss de Ilia – 34$ chez Sephora

Ce brillant à lèvres offre une sensation incomparable sur les lèvres, les laissant douces et hydratées. C'est certainement grâce à sa formule d'acide hyaluronique, d'extrait de salicorne et d'huile de graine d’écume des prés, un cocktail surprenant.

11. Brillant scintillant pour les lèvres de Burt's Bees – 9$ en pharmacie

La formule pratique en bâton est intéressante, la brillance est sublime et l'hydratation est présente. Ce brillant à lèvres est fait à 100% d'origines naturelles, digne de Burt's Bees et digne de vos lèvres.

12. Brillant à lèvres Gloss Shot de Kaja – 22$ sur Amazon

Expérimentez l'expertise beauté coréenne en tube avec ce brillant à lèvres Kaja. Le produit est acclamé pour sa brillance, son confort et son hydratation sans être collant. De plus, plusieurs teintes sont proposées et vont bien à tous les teints.

13. Brillant à lèvres lustré de Sephora Collection – 16$ chez Sephora

La marque maison Sephora contient de petites pépites, dont leurs gloss brillants à souhait et très confortables. La texture glisse facilement sur les lèvres et laisse un fini lustré.

