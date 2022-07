7 boissons Starbucks fraîches et originales à déguster cet été

Pour faire changement de votre de café glacé habituel, commandez l'une de ses suggestions à votre prochain passage chez Starbucks.

Faire changement n'aura jamais eu si bon goût. Boissons frappées, glacées, fruitées et toujours rafraîchissantes, ces idées vous donneront l'eau à la bouche.

Voici 7 choix à essayer dans le populaire café durant la saison estivale.

1. Dirty Chai latte glacé

Le délicieux goût de cannelle et d'épices, avec un peu d'espresso, ce qui lui confère le nom Dirty.

Pour commander:

-Chai latte glacé

-Lait au choix, lait d'amande recommandé

-1 ou 2 doses d'espresso

2. Matcha limonade à l'ananas

Fans de matcha et d'exotisme se rencontrent autour de cette boisson rafraîchissante. La différence entre le Matcha à l'ananas glacé et cette limonade est le côté aigre-doux moins contrastant, plus agréable sous le soleil.

Pour commander:

- Un matcha limonade

- Deux ou trois pompes de sirop à l'ananas

3. Le Star Drink

Frais, crémeux, fruité, le Star Drink est le bienvenu lors des chaudes journées quand on a une envie sucrée, mais dosée.

Pour commander:

-Un Refresher kiwi-carambole

-Du lait de coco

4. Café glacé cupcake

Surprenamment simple, le café glacé cupcake est juste assez sucré et rappelle vraiment un petit gâteau. Le mélange aussi est surprenant, qui l'aurait crû?

Pour commander:

-Un café glacé

-Une pompe de sirop de framboise

5. Le fameux Pink Drink

Les saveurs du Refresher fraises et baies d'Açai avec du lait de coco et des fraises. Le lait de coco nous transporte dans un lieu paradisiaque et la couleur du breuvage est parfaite pour des photos Instagram.

Pour commander:

-Un Refresher Fraises et Açai

-Du Lait de coco

-Des fraises

Vous pouvez aussi demander simplement le Pink Drink, ils comprendront!

6. Refresher fraises et thé vert

Le parfait rafraîchissement caniculaire. Le goût est rehaussé grâce au thé vert et ça reste léger.

Pour commander:

-Un Refresher fraises et acaï

-Du thé vert en remplacement de l'eau

7. Espresso brassé glacé au lait d'avoine et cassonade

Cette recette du menu est une délicieuse pause sucrée dans votre été. Elle vous aidera à passer à travers vos chaudes journées.

Pour commander:

- Un Espresso brassé glacé au lait d'avoine et cassonade

Bon été!

