On peut sortir un acteur d'un personnage, mais parfois on ne peut sortir un personnage d'un acteur. Découvrez quels acteurs sont collés à jamais à un rôle.

On a tous des noms en tête de ceux que l'on n'arrive plus à dissocier de leur célèbre personnage. Ces acteurs ont marqué l'imaginaire collectif et certains sont condamnés à être reconnus pour un seul rôle malgré leur envie de passer à autre chose.

18 célébrités dont un rôle marquant colle à la peau.

1) Daniel Radcliffe - Harry Potter dans la série de films Harry Potter

Étant un personnage dont on parle encore des années plus tard, il est évident que Daniel Radcliffe devait se trouver dans cette liste. Le personnage principal de la version cinématographique du monde des sorciers joue dans d'autres films, dont le nouveau Weird : The Al Yankovic story, mais il sera toujours l'enfant à la cicatrice.

2) Millie Bobby Brown - Eleven dans Stranger Things

Le premier rôle de Millie a pris une si grande place dans la culture populaire, qu'il est difficile de la voir autrement, du moins pour le moment. Elle est excellente dans la peau de l'enquêtrice Enola Holmes, dont le deuxième volet est paru récemment, et comme elle a un grand talent, il est bien possible qu'elle réussisse à se dissocier de son personnage d'Eleven dans le futur.

3) Emma Watson - Hermione Granger dans la série de films Harry Potter

De toute évidence, Emma sera toujours et à jamais Hermione. Elle a été excellente dans The Perks of Being a WallFlower, mais n'a pas eu les grâces du public dans son interprétation de Belle dans l'adaptation en vrais personnages de La Belle et la Bête en 2017.

4) Robert Pattinson - Edward Cullen dans la saga Twilight

Bien que convaincant dans son rôle récent de Bruce Wayne dans la plus récente mouture de Batman, on ne peut complètement oublier que Robert Pattinson a interprété un vampire scintillant dans la série de longs-métrages Twilight. Sa collègue Kristen Stewart a un peu plus de chance, alors qu'elle a incarné plusieurs personnages crédibles après son rôle de Bella.

5) Jamie Lynn Spears - Zoey Brooks dans Zoey 101

Jamie Lynn a surpris beaucoup de téléspectateurs quand elle a fait son apparition dans la série Netflix Sweet Magnolias. Même si son rôle est secondaire, il est difficile de la dissocier du rôle qui l'a séparé de la célébrité de sa sœur Britney, au canal de Nickelodeon.

6) Jennifer Lawrence - Katniss Everdeen dans la série de films Hunger Games

L'actrice Jennifer Lawrence est indéniablement talentueuse. Elle a tellement marqué l'imaginaire avec son rôle de l'héroïne Katniss Everdeen dans l'adaptation cinématographique d'Hunger Games que malheureusement, plusieurs amateurs de films n'arrivent plus à dissocier l'actrice du personnage.

7) Tom Holland - Peter Parker dans les films Spider-Man

Le personnage de bande dessinée Spider-Man a été interprété par trois acteurs distincts et à chaque fois, on a du mal à ne plus les rattacher au superhéros. Il y a d'abord eu Tobey Maguire, qui reste iconique dans le rôle, mais qui a réussi à jouer des personnages crédibles, dont son apparition dans Gatsby le Magnifique. Ensuite il y a eu Andrew Garfield, qui a une carrière florissante au cinéma et à la télévision, et maintenant Tom Holland, qui est peut-être trop parfait pour le rôle. Il a joué récemment dans l'adaptation du jeu vidéo Uncharted et malheureusement, c'était moins convaincant.

8) Zac Efron - Troy Bolton dans la trilogie High School Musical

Notre crush du secondaire a beau incarner un père, un militaire, un mauvais voisin, un sauveteur à la plage, Zac Efron sera toujours vu comme Troy Bolton, le beau basketteur de East High.

9) Taylor Lautner - Jacob Black dans la saga Twilight

On a très peu revu Taylor Lautner à l'écran depuis son rôle de loup-garou sexy dans la saga Twilight. Une des raisons majeures à cette absence est que le personnage de Jacob Black ne le lâche pas d'une semelle.

10) Josh Hutcherson - Peeta Mellarck dans la série de films Hunger Games

Ayant grandi devant la caméra, Josh Hutcherson a eu quelques rôles avant sa grande percée dans Hunger Games, mais très peu après. Sa dernière apparition cinématographique date de 2019.

11) Sophia Bush- Brooke Davis dans la série Les Frères Scott

Les séries à longue portée sont souvent fatales pour la suite d'une carrière. On peut prendre en exemple Sophia Bush, qui a très peu obtenu de rôle après avoir campé Brooke Davis pendant 9 saisons. Son ex avec qui elle a partagé l'écran, Chad Michael Murray, a continué à obtenir quelques rôles, mais la plupart des acteurs de cette série se sont effacés depuis.

12) Vanessa Hudgens - Gabriella Montez dans la trilogie High School Musical

Tout comme Zac Efron, on ne peut dissocier Vanessa Hudgens de la jeune studieuse Gabriella Montez dans la trilogie High School Musical. Elle occupe différents rôles dans les films de Noël Princess Switch, mais c'est beaucoup moins convaincant.

13) Jamie Dornan - Christian Gray dans la saga 50 nuances de Gray

Les acteurs des films sensuels 50 nuances de Gray ont désormais des noms fictifs collés à leur peau. Jamie ayant interpréter le fameux Christian Gray, il est difficile de le voir camper d'autres personnages.

14) Anya Taylor-Joy - Beth Harmon dans la série Netflix Le Jeu de la Dame

On adore la singularité d'Anya Taylor-Joy. L'actrice est talentueuse. Elle a interprété Beth Harmon de manière si convaincante que ce rôle est désormais tatoué sur sa peau. On aime la voir dans d'autres productions, mais Le Jeu de la Dame reste le plus remarquable.

15) Dakota Johson - Anastasia Steele dans la saga 50 nuances de Gray

À l'égal de sa costar, Dakota a interprété un rôle qui a tellement fait jaser qu'elle devra vivre avec Anastasia pour toujours. Elle apparaît depuis tout récemment dans un film d'époque, Persuasion, qui aide à faire une distance entre elle et la soumise Anastasia, mais les rôles obtenus entre ces longs-métrages n'ont pas réussi à nous faire oublier le gris.

16) Sarah Michelle Gellar - Buffy Summers dans Buffy contre les vampires

Sarah Michelle Gellar était au sommet de la gloire au début des années 2000. Son rôle de Buffy a marqué une génération entière et c'est ce qui a peut-être nui aux rôles qui ont suivi. Elle a interprété Daphné dans l'adaptation des dessins animés Scooby-Doo et a eu une longue absence des écrans par la suite. Plusieurs fans étaient contents de la voir dans le rôle de la directrice d'école dans le film Netflix Do Revenge, avec Camila Mendes.

17) Anna Kendrick - Beca Mitchell dans la trilogie La Note Parfaite

On se souvient d'Anna qui passe les auditions avec un gobelet de plastique pour les groupes A Capella de l'Université. Elle a joué dans les deux volets suivants de La Note Parfaite ainsi que dans quelques films, mais ce rôle d'étudiante chantante lui colle à la peau.

18) Alexis Bledel - Rory Gilmore

Le rôle de Rory était le premier d'Alexis. Cette série est un classique encore aujourd'hui, et c'est pourquoi on a de la difficulté à accepter qu'elle joue quelqu'un d'autre. Son plus récent rôle est celui de Ofglen dans La Servante Écarlate, mais Rory ressort toujours un peu.

