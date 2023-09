Les acteurs de vos séries préférées sont réunis sur cette photo

Si l’on vous disait que les personnages de plusieurs de vos séries préférées étaient amis dans la réalité, y croiriez-vous? C’est pourtant le cas et on a des preuves à l’appui!

• À lire aussi: Lili Reinhart est la plus récente célébrité à oser la tendance «boob-window»

• À lire aussi: Camila Mendes expose ses abdos et ses mamelons dans un ensemble blanc immaculé

• À lire aussi: Voici l'évolution des acteurs de «Riverdale» de la première à la dernière saison

Nos acteurs chouchous de diverses séries à succès se plongent dans des univers précis pour nous divertir et parfois, leurs univers finissent par se croiser dans la «vraie vie».

Réunis lors d’une soirée Armani Beauty à Venise, plusieurs de nos comédiens favoris se sont retrouvés ensemble et en ont profité pour immortaliser un moment candide dans un taxi sur l’eau.

On y aperçoit Chase Stokes et Jonathan Davis, que l’on connaît très bien sous les surnoms de John B et Pope dans Outer Banks. À leurs côtés, les interprètes de Betty Cooper et Veronica Lodge dans Riverdale, soit Lili Reinhart et Camila Mendes.

Mais ce n’est pas tout! Lukas Gage que l’on a vu dans les séries You et The White Lotus était également de la partie, tout comme Maude Apatow qui prête son nom à Lexi Howard dans Euphoria.

Les fans des différentes séries télé se sont affolés dans les commentaires sous les publications, ne pouvant contenir la joie de voir leurs personnages préférés s’aimer tels qu’ils sont dans la réalité.

À travers ces quelques clichés, on peut ressentir l’authenticité des jeunes acteurs dans leur amitié.

On adore les voir réunis ensemble et on veut plus de sorties de la sorte!

• À lire aussi: Chase Stokes publie une première photo de couple officielle

• À lire aussi: Lili Reinhart serait en couple avec le sosie de Cole Sprouse

• À lire aussi: Une quatrième saison est confirmée pour «Outer Banks» et voici ce que l'on sait

À VOIR: 42 somptueuses photos de vedettes internationales en bikini pour nous faire oublier le temps gris