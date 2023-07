Voici l'évolution des acteurs de «Riverdale» de la première à la dernière saison

Le rideau tombe sur la série Netflix Riverdale. Depuis ses débuts, la série a été populaire, puis controversée par son histoire devenant paranormale et fantastique.

Le premier épisode a été diffusé le 26 janvier 2917 aux États-Unis avant d'atterrir sur la plateforme d'écoute en ligne. Six ans et sept saisons plus tard, les Betty et Archie de ce monde ont bien évolué.

Riverdale, la série tirée des bandes-dessinées de notre enfance, a fait connaître des acteurs prometteurs et a ramené des acteurs bien-aimés à l'écran. Dans la série, on a pu voir les adolescents grandir et devenir de jeunes adultes. Dans la vraie vie, ils ont aussi beaucoup progressé au fil du temps.

Voici de quoi avaient l'air les acteurs de la première saison à la dernière.

KJ Apa (Archie Andrews)

Netflix

Le jeune footballeur populaire bourreau des coeurs, de celui de Miss Grundy à Veronica à Valerie à Betty, a rejoint l'armée et ouvert une caserne incendie dans sa ville.

KJ Apa, lui, est devenu papa avec la mannequin française Clara Berry. Depuis 2017, il a joué dans quelques longs-métrages.

Lili Reinhart (Betty Cooper)

Netflix

La jeune Betty Cooper était première de classe. Elle a pris sa liberté en main en formant un couple avec Jughead Jones durant un moment. Le personnage a beaucoup évolué mais son côté studieux est toujours présent. Betty a obtenu un poste au FBI.

Lili Reinhart, quant-à-elle, a été en relation avec Cole Sprouse de 2017 à 2020. Elle a été aperçue avec Jack Martin échangeant un baiser goulu en avril dernier. Professionnellement, Lili est apparue dans quelques films dont «Look both ways»

Jughead Jones (Cole Sprouse)

Netflix

Le jeune Jughead Jones était un adolescent tourmenté dont la vie familiale était une série de bouleversements. Il avait toutefois l'âme journalistique et voulait toujours découvrir le fond des choses. Ce qui a changé le plus dans l'évolution de son personnage, son chapeau, qui se colle parfaitement à la bande-dessinée.

Cole Sprouse avait surpris tout le monde en effectuant son retour au jeu. Il a depuis joué dans plusieurs productions. Dans sa vie personnelle, après avoir eu une relation avec Lili Reinhart, Cole s'est mis en couple avec Ariane Fournier, mannequin québécoise. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui.

Camila Mendes (Veronica Lodge)

Netflix

Veronica Lodge, la jeune fille de famille fortunée aux secrets les plus sombres. Après avoir défié son père, l'imperceptible Hiram Lodge, Veronica a ouvert un casino dans la ville.

Camila Mendes a été en couple avec l'interprète de Reggie Mantle, Charles Melton, de 2018 à 2019, puis de 2018 à 2022. Elle a célébré un an d'amour avec la personnalité du web Rudy Mancuso il y a quelques jours.

Casey Cott (Kevin Keller)

Netflix

Le personnage de Kevin en est un qui a été créé spécialement pour la série, n'existant pas dans les bandes-dessinées. Le fils du sheriff et meilleur ami de Betty a toujours été la vvoix de la raison de son groupe d'amie, mais a aussi fait des gestes regrettables et parfois hasardeux, vivant mal son homosexualité.

Dans sa vie personnelle, Casey Cott est marié depuis décembre 2021 et attend désormais un enfant avec sa femme Nichola Basara. L'annonce a été faite en avril 2023.

Madelaine Petsch (Cheryl Blossom)

Netflix

Cheryl Blossom, jeune fille venant d'une famille bien nantie mais déchirée, a exploré sa sexualité et sa personnalité au fil des saisons. Ce qui la rend particulière avec le temps, c'est la découverte de ses pouvoirs magiques et de ses dons psychiques.

Dans sa vie personnelle, Madelaine a été avec en couple avec Travis Mills durant trois années avant d'y mettre un terme en 2020. Elle serait en couple avec l'agent de la chanteuse Halsey, Anthony Li, depuis 2022.

Charles Melton (Reggie Mantle)

Netflix

Dans les bandes-dessinées, Reggie est l'ennemi-ami perfide d'Archie. Dans la série Riverdale, Reggie est tout autant dans les tours de passe-passe et s'allie même à Hiram Lodge pour des affaires particulières. L'évolution de Reggie se voit alors que celui-ci se libère de ces manigances et s'allie à Veronica dans l'entreprise du casino.

Charles Melton est apparu à l'écran à partir de la saison 2. C'est Ross Butler qui interprétait Reggie dans la saison 1. Ross a dû quitter pour son rôle dans la série 13 reasons why.

Sur une note plus personnelle, Charles a vécu une relation avec Camila Mendes. Il a également vécu une relation avec Chase Sui Wonders, la copine actuelle de Pete Davidson. Professionnellement, Charles poursuit sa carrière d'acteur.

Vanessa Morgan (Toni Topaz)

Netflix

Le reine des Serpents a changé de vocation lorsqu'elle a donné naissance a un enfant et vécu une histoire complexe avec Cheryl. Toni devient conseillère en orientation à l'école secondaire Riverdale High.

L'actrice canadienne a eu des années mouvementées tout en jouant dans Riverdale. De 2018 à 2020, elle forme un couple avec le joueur de baseball Michael Kopech, avec qui elle se marie en janvier 2020. En juillet de la même année, Vanessa annonce être enceinte et deux jours plus tard, Michael demande le divorce. Le petit River est né en janvier 2021. Vanessa a plusieurs rôles dans des séries et films de série B.

