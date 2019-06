Un bon fond de teint, c'est la base de tout beau maquillage! Mais la majorité de ceux-ci peuvent être très dispendieux.

Par chance, certaines compagnies offertes en pharmacies ont peaufiné leurs formules pour créer des fonds de teint aussi efficaces que les plus luxueux, mais à petit prix!

Voici donc les 7 fonds de teint les plus efficaces à moins de 20$:

1. Covergirl Outlast Active

Ce fond de teint est conçu pour survivre à tout, même un entraînement! Il résiste à la sueur, ne bloque pas les pores ET contient un écran solaire! Le rêve quoi.

11$ sur amazon.ca

2. Revlon ColorStay

Ce classique des fonds de teint de pharmacie est populaire pour une raison! Il dure toute la journée, couvre tout et est offert dans un éventail de teintes pour que chaque personne y trouve son compte.

14,50$ sur revlon.ca

3. Revlon Candid

Le produit assez récent de cette marque est tout aussi incroyable que son prédécesseur, le ColorStay. Celui-ci offre une couvrance modulable, un fini naturel, et en plus, il protège la peau de la pollution.

11$ sur revlon.ca

4. L’Oréal Infaillible

Ce fond de teint est magique, il couvre tout, mais il laisse la peau respirer! En plus, il reste beau pendant 24h et contrôle la sueur. Wow!

19,99$ sur jeancoutu.com

5. Maybelline Fit Me Matte ou Hydrantant

doc11$ sur maybelline.ca

6. NYX Total Control

Pas mal tout ce que NYX fait est excellent, mais on a un petit faible pour ce fond de teint en goûtes qui permet de contrôler le niveau de couvrance facilement! En plus, il est ultra léger, et matifiant.

17$ sur nyxcosmetics.ca

7. Marcelle hydratant teinté

Pour ceux qui préfèrent une couvrance ultra légère, cette crème teintée va uniformiser la couleur de votre visage, tout en vous protégeant du soleil. Pour un look naturel, c’est l’idéal.

17,95$ sur marcelle.com