On connaît tous quelqu’un qui prend tout personnel et qui se fâche à un rien: ces gens sont susceptibles.

Et si vous ne connaissez pas quelqu'un qui semble comme ça, vous êtes probablement la personne susceptible de votre groupe!

Selon votre signe, vous risquez d’être plus ou moins capable de composer avec les blagues faites à vos dépens...

Voici donc les 4 signes les plus susceptibles:

4. Cancer

Souvent, les gens les plus sensibles sont les plus susceptibles, simplement parce qu’ils ressentent tout à la puissance 1000! C’est le cas des Cancer, le signe le plus émotif du zodiaque.

Si vous dites ou faites quelque chose qui pourrait être interprété de la mauvaise façon, ils vont automatiquement croire au pire. Pas de doute, ils ont la mèche courte!

3. Lion

Pour être susceptible, il faut avoir un gros ego et vous l’aurez deviné, c’est le cas des Lion!

Les gens de ce signe adorent blaguer avec les autres et se moquer d’eux de façon gentille, mais dès qu’ils sont le sujet des «jokes», c’est terminé. Il est habile pour lancer des critiques, mais a de la difficulté lui-même à les supporter!

2. Vierge

Les Vierge sont un peu perfectionnistes, alors ils donnent toujours leur 110% dans tout ce qu’ils font.

Pour cette raison, s’ils se sentent critiqués, ou pas appréciés à leur juste valeur, cela vient les blesser au plus profond de leur être.

1. Poissons

Les Poissons vivent en suivant leur coeur, et non leur tête, alors ils sont très proches de leurs émotions.

Ils vont donc réagir avant de réfléchir, ce qui les rend extrêmement susceptibles d’être... susceptibles! C’est dans leur nature, il n’y a rien à faire, mais donnez-leur quelques minutes et tout ira bien : ils ont le pardon (très) facile!

