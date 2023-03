Le mascara est un essentiel des trousses à maquillages. Le mascara est la touche de finition essentielle des looks les plus naturels aux plus éclatés.

Il y a différentes formules de mascaras selon vos besoins. Allongeant, définissant, volumisant, recourbant, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et c'est sans parler de la brosse. Recourbée, conique, fine, large, boule, trisphérique, hybride, on s'y perd parfois.

Il est parfois difficile de magasiner le bon mascara, mais on peut se laisser convaincre par les produits les plus vendus et les commentaires de milliers d'utilisatrices qui ont testé et parfois racheté. Pour ça, le magasinage en ligne est particulièrement bienvenu. De plus, vous serez charmées par les mini prix!

Voici les 10 mascaras les plus vendus sur Amazon.

10. Mascara Great Lash de Maybelline New-York - 5$

Peut-être avez-vous déjà vu ce mythique mascara dans la trousse à maquillage de votre mère. Prix doux, formule douce et modulable, plusieurs adeptes retournent à ce mascara même après divers essais. Un classique.

9. Mascara à effet faux cils Lash Princess d'Essence - 10$

Plusieurs utilisatrices de ce mascara mentionnent que le Lash Princess ne forme pas de grumeaux, ce qu'on apprécie grandement. Les cils semblent également plus épais et pleins de volume. De vrais cils de princesse.

8. Mascara Clump Crusher de Covergirl - 7$

Le Clump Crusher est particulièrement apprécié pour sa brosse, sa formule qui n'irrite pas les yeux et son fini allongeant et plein de définition. Ce mascara est modulable pour un look plus naturel ou plus fourni.

7. Mascara LashBlast Clean de Covergirl - 7$

Des cils longs et recourbés en quelques coups de brosse, voilà ce qu'offre le Lashblast Clean de la famille Covergirl. Le petit plus de ce mascara, contrairement à son penchant original, est la formulation végane et faite de plusieurs ingrédients doux à utiliser dans la routine maquillage quotidienne.

6. Mascara Telescopic Lift de L'Oréal Paris - 16$

La famille de mascaras Telescopic de L'Oréal vit de très beaux jours grâce à TikTok. La formule du Telescopic Lift allonge les cils et reste en place toute la journée sans bavure.

5. Mascara Voluminous Original de L'Oréal Paris - 7$

Les gens reviennent à ce produit même après avoir essayé des mascaras de marques plus luxueuses. Le Voluminous Original crée des cils de stars et il vient dans une multitude de coloris originaux pour un look éclaté ou plus classique.

4. Mascara Telescopic Original de L'Oréal Paris - 13$

LE mascara qui fait fureur sur TikTok. Il sépare bien les cils, ne fait pas de grumeaux, allonge comme pas un. On comprend pourquoi il fait le buzz sur la plateforme.

3. Mascara Lash Sensational de Maybelline New-York - 9$

Le Lash Sensational est selon plusieurs utilisatrices un dupe du mascara Lash Idôle Lash-Lifting & Volumizing de Lancôme. Il est sans grumeaux, modulable et fait des cils éventails sublimes.

2. Mascara Lash Paradise de L'Oréal Paris - 11$

Depuis sa sortie en 2017, le mascara Lash Paradise se vend environ toutes les 5 secondes dans le monde. Il est une alternative particulièrement appréciée au fameux Better Than Sex de Too Faced, à un prix bien plus doux. Le paradis des cils!

1. Mascara Lash Sensational Sky High de Maybelline New-York - 11$

La promesse de longs cils et d'un éventail est bien tenue par ce mascara, numéro un des ventes chez Amazon. Il crée un effet faux cils sans pareil et plusieurs utilisatrices le préfère à des mascaras vendus en boutiques plus luxueuses.

