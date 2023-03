L'île de l'amour: Voici les 10 candidats de la troisième saison

Ça y est, la troisième et tant attendue saison de L'île de l'amour arrive bientôt sur nos écrans. Pour vous faire patienter jusqu'à la première, le 10 avril prochain, voici les candidats qui débuteront à Las Terrenas.

Animé par Olivier Dion et agrémenté par la narration de Geneviève Schmidt, préparez-vous à une saison croustillante.

5 filles, 5 gars devront jouer de séduction et de stratégie pour poursuivre leur aventure en République Dominicaine et sortir grands gagnants. Évidemment, quelques surprises de taille viendront mettre des bâtons dans la roue des amours!

Voici les 10 Insulaires partants pour la troisième saison de L'île de l'amour.

Les filles:

Bianka

Âge : 22 ans

Ville : Salaberry-de-Valleyfield

Occupation : Étudiante en soins infirmiers

Signe astrologique : Poisson

Si la séduction était une carrière, Bianka l’ajouterait en tête de son CV. Elle sait qu’avec un simple regard, c’est dans la poche! Pour elle c’est un art. Épargnez-lui les hommes émotionnellement immatures, elle a déjà donné. Pour gagner son cœur, il faut également gagner celui de ses grands-parents, chez qui elle habite.

Gymnaste et chanteuse à ses heures, Bianka a plusieurs atouts dans ses bagages pour impressionner. Elle réalisera un rêve en aillant une date sur la plage. Attention toutefois, pour poursuivre avec Bianka, l'élu devra être approuvé par sa grand-mère Huguette, qui a un radar à mauvais gars.

Kim

Âge : 21 ans

Ville : Val-d’Or

Occupation : Entrepreneuse en médico-esthétique

Signe astrologique : Sagittaire

Pêcher, chasser et conduire un VTT, c’est le quotidien de Kim. Elle cherche un homme capable de la suivre... et elle est même prête à quitter sa région pour s’établir en ville s’il en vaut la peine! Si par chance vous croisez son regard, il se peut que vous tombiez éblouis par son charme envoûtant. Les gars disent qu’elle est dure à oublier et elle est bien d’accord!

Kim a des goûts très éclectiques et ça lui donne du fil à retordre lorsque vient le moment de se concentrer sur un seul gars. Elle a un faible pour les grands gars tatoués à coupe Longueuil mais elle rêve également de se faire chanter la pomme par un cowboy qui gratte sa guitare. Peu importe son genre, Kim sera allumée s'il sait changer ses pneus de voiture lui-même.

Lorie

Âge : 20 ans

Ville : Saint-Philippe

Occupation : Technicienne en esthétique

Signe astrologique : Balance

Lorie prend de la place, c’est un véritable livre ouvert et elle l’assume à 100 %. Son défi en amour : trouver un gars avec du caractère... mais pas trop! Elle peut être légèrement jalouse mais les gars disent que ça fait son charme. Par contre, elle dévoile son côté doux dès qu’elle est en amour. Si elle se met à parler en bébé, c’est qu’elle a trouvé chaussure à son pied!

Lorie aime les plaisirs simples, manger du gâteau, de la poutine froide et de la pizza au déjeuner et flâner dans les quartiers riches à la recherche de sa future maison. Le gars qui voudra faire ces folies avec elle le saura assez rapidement. Lorie demande dès la première semaine si le couple est viable ou si elle perd son temps. NEXT!

Léonie

Âge : 26 ans

Ville : Québec

Occupation : Entraîneuse privée

Signe astrologique : Verseau

Léonie déborde d’énergie! Compétitive de nature, cette entraîneuse privée se dit intense avec ses clients, mais en amour, elle aime se laisser « gérer »! Elle parle vite, bouge vite, pense vite... et tombe vite en amour! Elle cherche un homme qui va prendre les choses en main pour contrebalancer son énergisante personnalité.

Léonie est une amoureuse de l'amour, elle tombe amoureuse et se lasse aussi rapidement. Elle jouera du coude pour séduire... ou elle brisera le sien au bras de fer tellement elle ne veut pas lâcher. Léonie a beau être musclée, ne vous avisez pas de l'appeler Bro, vous pourriez le regretter.

Destiny

Âge : 21 ans

Ville : Plantagenet, Ontario

Occupation : Esthéticienne

Signe astrologique : Cancer

Destiny est une grande romantique qui cherche l’amour de sa vie! Malheureusement, son destin s'arrête à tout coup sur ceux qu’il ne faut surtout pas fréquenter. Malgré tout, elle croit encore au prince charmant. Les hommes sont son sujet de discussion favori, et avec toutes les histoires qui lui sont arrivées, elle pourrait écrire un roman!

Destiny s'intéressera aux Insulaires «beaux mais pas trop», surtout s'ils ressemblent à l'acteur Michael B. Jordan, le réel homme de sa vie (même s'il ne le sais pas encore). La candidate saura mettre le feu à la fête avec ses mouvements de danse et ses talents de magie. Elle sait faire des chapeaux avec des ballons, c'est mignon!

Les gars:

Dan

Âge : 25 ans

Ville : Montréal

Occupation : Pompier

Signe astrologique : Lion

Pompier de métier, Dan ne manque pas de confiance en lui! Il parait bien et il le sait, même avec les cheveux roses, qu'il a déjà osé. Sa philosophie pour approcher les filles, c’est qu’il n’a rien à perdre. Il aime le défi et se dit ultra compétitif. Attention le feu, avec Dan, c’est chaud et dangereux!

Dan est pompier de jour, et petite cuillère sous la couette la nuit tombée. Il est très avenant avec ses proches et rêve de reprendre l'orphelinat de ses grands-parents au Congo. Au quotidien, la fille dans la vie de Dan recevra des fleurs et bien des petites attentions, chanceuse! Celui-ci désire être père de 3 enfants d'ici ces 30 ans, on lui souhaite de trouver celle qui lui offrira le tout à Las Terrenas!

Kevin

Âge : 24 ans

Ville : Windsor

Occupation : Entraîneur privé

Signe astrologique : Scorpion

Kevin n’a pas de temps à perdre et cherche à bâtir une relation solide avec sa prochaine partenaire. Il a déjà sa carrière, sa maison et son petit chat. Il cherche maintenant LA fille parfaite pour lui. Il est du genre à privilégier les relations de couple; si ce n'est pas pour du long terme, ce n'est pas pour lui.

Kevin sera l'homme parfait pour celle qui privilégie le self-care. Il visite régulièrement les établissements d'expériences thermales, il collectionne les bougies parfumées et on peut souvent le trouver dans son bain. À Noël, il fait un souper fondue avec son meilleur ami. Le chum parfait? Peut-être, mais attention toutefois de détecter les mensonges blancs de Kevin. Il en dit pour ne pas déplaire aux filles.

Raphaël

Âge : 23 ans

Ville : Chicoutimi

Occupation : Coiffeur

Signe astrologique : Lion

Parfois maladroit, souvent drôle, mais toujours sympathique, Raphaël est un coureur de jupons autoproclamé et au charme incomparable. De par son style et sa personnalité, il sort du lot et l’assume pleinement. Son but : prouver qu’il n’y a pas d’étiquette requise pour trouver l’amour dans une téléréalité.

Le charismatique Raphaël sait manier la machine à coudre et prétend être un excellent cuisinier. Le rêve! Toutefois, ils se fait souvent comparer à Harry Styles et à Joe Goldberg, le psychopathe de la série Netflix You. On préfère penser qu'il ressemble plus à Harry Styles, on verra bien!

Edouard

Âge : 23 ans

Ville : Varennes

Occupation : Barman

Signe astrologique : Poisson

Peut-être l'avez-vous déjà remarqué derrière le bar de l'établissement Madame Bovary, à Boucherville. Séducteur né et éternel amoureux, Edouard est prêt à tout pour ressentir les fameux papillons des premiers jours. Il tombe en amour très vite! C’est un gars doux, proche de ses sentiments mais qui a le don de se mettre les pieds dans les plats avec les filles. Il est encore plus doué pour s’en sortir!

Edouard adore l'amour et il ne lésine pas sur les détails pour séduire une fille. Il a déjà dépensé plus de 1000$ sur une première date, imaginez alors quand il trouvera la femme de sa vie! Elle sera choyée puisqu'en plus, il dit frencher comme un dieu. L'heureuse élue aura toutefois un sacrifice à faire, entendre Grenade de Bruno Mars à chaque matin, puisqu'Edouard la chante à pleins poumons chaque jour, sans exception.

Hugo

Âge : 26 ans

Ville : Shawinigan

Occupation : Travailleur dans la construction en génie civil

Signe astrologique : Verseau

Avec son look de surfeur aux cheveux longs, Hugo fait chavirer le cœur de toutes les filles. Il adore dater et il ne s’en cache pas. Quand il est sur sa vague, ça ne dure jamais bien longtemps avant qu’il ne se retourne vers la prochaine. Il charme partout, tout le temps, et finit parfois avec les dates de ses amis. Voilà, l’effet Hugo!

Le pesco-végétarien a plus d'un tour dans sa poche pour attirer les filles. Se promener avec une planche de surf sous le bras alors qu'il n'est pas particulièrement adepte en fait partie. Il est franc jeu, demandant toujours deux factures au restaurant lors d'une première date et il a mentionné que son ex est maintenant sa meilleure amie. Vous savez à quoi vous attendre!

La troisième saison de L'île de l'amour sera diffusée à TVA dès le 10 avril prochain du lundi au jeudi. Vous pouvez également tout savoir de la téléréalité et les candidats sur TVA+!

