Si toutes vos relations semblent se terminer de la même façon, ou que vous répétez constamment la même chicane, votre signe astrologique est peut-être à blâmer.

Parce que notre personnalité affecte sans contredit nos relations amoureuses, il est bénéfique de repérer nos défauts pour tenter de s’améliorer.

Voici donc l’erreur que vous risquez de faire en amour, selon votre signe:

Bélier – Vous n’êtes pas patients

Les Bélier, vous vous lassez trop vite. Dès que les papillons et la passion du début se sont dissipés, vous avez tendance à penser que c’est fini.

Vous devez travailler votre patience pour passer au travers de la période difficile et découvrir si la personne est réellement faite pour vous.

Taureau – Vous êtes superficiels

Si vous êtes Taureau, vous avez un côté un peu matérialiste et vous aimez les belles choses. Cela a comme conséquence que vous pouvez vous amouracher de quelqu’un simplement à cause de son look!

Ne vous fiez pas juste à l’extérieur: il ne concorde pas toujours avec la réelle valeur de la personne.

Gémeaux – Vous êtes indécis

À titre de signe le plus indécis du zodiaque, vous avez beaucoup de difficulté à vous décider en amour, ce qui fait que vous pouvez perdre des personnes de qualité.

Soyez clairs dans vos intentions dès le début: même si vous préférez prendre votre temps, essayez donc une fois de temps en temps de vous ouvrir à l’autre!

Cancer – Vous pouvez être étouffants

Les Cancer, vous aimez naturellement prendre soin des gens que vous aimez, mais vous vous attendez aussi au même traitement en retour.

Vous risquez non seulement d’étouffer la personne avec vos services et cadeaux, mais aussi d’être déçus si l’autre n’est pas à votre niveau!

Lion – Vous avez besoin d’être admirés

Surprise, surprise, les Lion adorent l’attention! Vous avez tendance à choisir des gens qui sont un peu fans de vous en tant que partenaire amoureux.

Par contre, vous remarquez bien vite que vous avez besoin, vous aussi, d’admirer votre amoureux(se), il faut donc trouver un équilibre parfait!

Vierge – Vous êtes contrôlants

Les Vierge, puisque vous aimez que tout soit fait d’une certaine façon, vous avez de la difficulté à accepter quelqu’un dans votre routine.

Cela vous rend rigide et vous devez apprendre à suivre le «flow» de votre partenaire, même s’il n’est pas toujours exactement le même que le vôtre.

Balance – Vous faites constamment l’avocat du diable

Une fois de temps en temps, chères Balance, votre partenaire aimerait que vous soyez de son bord, même si vous n’êtes pas réellement en accord!

Votre besoin de faire la part des choses peut rendre la personne avec qui vous partagez votre quotidien frustrée, alors qu’elle aimerait se sentir comme votre priorité.

Scorpion – Vous êtes trop passionnels

Trop, trop vite, c’est la devise des Scorpion en amour. Vous vous jetez corps et âme dès que vous sentez une connexion, et ce, bien avant d’avoir réellement connu la personne.

Cela vous rend attachant, mais vous mettez votre cœur en danger, ce qui peut éventuellement faire que vous ne faites confiance à personne.

Sagittaire – Vous éclipsez l’autre

Les Sagittaire, votre besoin d’aventure et de conquête, doublé de votre personnalité forte, font que vous pouvez facilement éclipser votre partenaire.

Rares sont les gens qui aiment être dans l’ombre de leur amoureux(se), donc vous pourriez faire peur à bien des personnes qui préféreraient être votre partenaire égal!

Capricorne – Votre indépendance peut être extrême

En tant que Capricorne vous aimez être indépendants, autant financièrement qu’émotionnellement. Vous pouvez parfois faire sentir inutiles les gens autour de vous.

De plus, l’objet de vos désirs pourrait prendre votre dévouement au travail (ou autres passions) pour un manque d’intérêt pour lui ou elle.

Verseau – Vous êtes attirés par les mauvaises personnes

Les Verseau, vous avez une affinité pour les gens étranges, originaux, marginaux. Vous tombez en amour souvent avec des personnes qui sortent de la norme sociale.

Par contre, «être weird», ne veut pas nécessairement dire «être la personne pour vous»! Ouvrez votre cœur aux gens que vous trouvez trop conventionnels, ils cachent probablement des surprises.

Poissons – Vous êtes crédules

Les Poissons sont crapets, que dire de plus! Votre grand cœur et votre optimisme font que vous croyez à peu près n’importe qui, et ce, assez tôt dans vos relations.

À cause de cela, vous donnez des chances sans cesse à des gens toxiques qui réussissent à vous convaincre avec un ou deux mensonges bien placés. Avant de prendre une décision, allez voir votre ami(e) Balance!

