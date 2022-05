Le vernis à ongle couleur lait d'avoine est le nouveau «nude» à adopter

Celles qui savent que le nude est un mode de vie seront ravies de savoir que le vernis à ongle couleur avoine sera populaire cet été.

La couleur lait d'avoine est la manucure passe-partout dont on ne savait pas qu'on avait besoin. La couleur est parfaite pour accompagner nos cafés glacés!

La manucure a été portée par Harry Styles en couverture du Better Homes and Gardens, pour une entrevue dans laquelle il aborde sa sexualité, et confirme du même coup que la couleur neutre nous accompagnera tout l'été.

La manucure nude est l'équivalent pour nos ongles du No-makeup Makeup. On vise des ongles soignés qui seront un complément facile à chacune de nos tenues, des plus simples aux plus éclatées.

La couleur ressemble à la couleur d'un gruau ou encore d'un latté au lait d'avoine. C'est une alternative plutôt subtile au greige porté dans les dernières années, qui contenait des sous-tons gris.

Les plus beaux vernis lait d'avoine à vous procurer:

1. Vernis Montréal de BKIND - 10$

Courtoisie

Acheter ici

2. Vernis Annabel Rose de Gucci chez Sephora - 39$

Courtoisie

Acheter ici

3. Vernis Driven de Revlon chez Pharmaprix - 8,29$

Courtoisie

Acheter ici

4. Vernis Summer tan-crème Color Hit de Sephora - 7$

Courtoisie

Acheter ici

