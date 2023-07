Ce tutoriel de Lysandre Nadeau montre comment transformer la chemise de ton chum en bustier

Dans un couple, le linge est de plus en plus interchangeable et on réinvente la manière de porter un morceau de vêtement. Le couple Nadeau-Bégin ne fait pas exception et en a fait un tutoriel.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau et Claude Bégin annoncent une grande nouvelle

• À lire aussi: Lysandre Nadeau plus transparente que jamais sur ses nouvelles injections de botox

Pour créer un look du tonnerre, Lysandre Nadeau a pigé dans la penderie de son amoureux, Claude Bégin. La jeune femme a trouvé la pièce idéale à adapter pour l'été: une chemise. Aussi simple soit-elle, la chemise est un item des plus versatiles de la garde-robe.

Instagram / Lysandre Nadeau

D'un tissu imprimé, la chemise choisie par Lysandre Nadeau se prête facilement à un look bustier, voici comment elle s'y prend!

Étape 1: Placer la chemise au niveau de la poitrine et boutonner pour créer une base stable.

Instagram / Lysandre Nadeau

Étape 2: Saisir les manches de l'arrière vers l'avant pour les nouer.

Instagram / Lysandre Nadeau

Étape 3: Nouer les manches pour créer un haut bustier des plus stylés.

Instagram / Lysandre Nadeau

Étape 4: Placer la chemise-devenue-bustier selon vos envies et agencez-la selon votre inspiration.

Instagram / Lysandre Nadeau

Rien de plus simple, mais l'on aime quand c'est l'influenceuse Lysandre Nadeau qui donne une leçon de style.

À vous de fouiller dans la garde-robe de votre chum!

À VOIR: Le look incendiaire de Claudia Bouvette enflamme la scène du Festival d’été de Québec