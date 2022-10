Oubliez les jeans, voici le pantalon qu’on porte cet automne

Si l’automne est habituellement la saison où l’on enfile des jeans en 2022, c’est une autre matière qui est convoitée : le (faux) cuir!

Et comme la tendance le veut, ces derniers ont désormais une coupe large, ou encore évasée, contrairement aux modèles tendance par le passé, qui se présentaient sous forme de leggings ou bien à cheville fuseau.

On a pu apercevoir le pantalon de cuir depuis maintenant quelques mois sur les influenceuses et vedettes les plus stylées :

Alicia Moffet

Olivia Rodrigo

Audrey Rivest

La matière lisse et riche du cuir s’harmonise parfaitement à nos lainages et mailles de la saison froide, pour créer un look balancé.

Il apporte une touche sexy et chic indéniable, surtout s’il est porté avec un haut écourté.

Le pantalon de cuir se porte avec les essentiels qu'on a porté tout l'été, comme la chemise blanche.

Quelques beaux pantalons en cuir et faux cuir à magasiner :

1. Pantalon de menuisier en similicuir - 50$ chez Forever 21

2. Pantalonn utilitaire en faux cuir - 79,95$ chez Dynamite

3. Le pantalon évasé façon cuir Twik - 69$ chez Simons

4. Pantalon à jambe droite en faux cuir - 44,90$ chez Ardène

5. Pantalon droit des années 90 en cuir végétal extensible - 67,46$ chez American Eagle

