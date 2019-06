Après une année 2018 difficile, Demi Lovato commence à reprendre du mieux, et elle a célébré le tout avec un nouveau tatouage.

La chanteuse a plusieurs tatouages, tous plus significatifs les uns que les autres.

Elle a, entre autres, les mots «stay strong» (reste forte, en français) sur les poignets, un lion sur la main, et des oiseaux sur l’avant-bras.

Demi a toujours été honnête à propos de ses problèmes de consommation. Elle a été hospitalisée en juillet dernier suite à une surdose.

Depuis, elle est sobre et a repris l’entraînement de son art martial favori, le jiu-jitsu.

Elle a aussi signé avec un nouvel agent d’artistes, confirmant ainsi son nouveau départ.

Mais plus récemment, elle s’est fait tatouer sur l’avant-bras chez son artiste favori, Dr Woo, qui a aussi gravé le chien de Demi sur sa cheville.

Cette fois-ci, Demi s’est fait tatouer son arrière-grand-mère alors que celle-ci avait 26 ans, l’âge de la chanteuse en ce moment.

Elle a publié une série de trois photos avec un message touchant. Elle dit «C’est pour toi Mimaw. Toi à 26 ans sur mon bras, alors que j’ai 26 ans moi aussi, et ce, pour toujours. Merci, Dr Woo, de l’avoir ramenée à la vie, c’est magnifique et c’est le tatouage le plus significatif que je n’ai jamais eu.»

Son arrière-grand-mère est décédée en 2013, à l’âge de 98 ans. Demi et elle étaient très proches.

C’est un très bel hommage!

