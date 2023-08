Starbucks dévoile ENFIN son menu d'automne et vous voudrez tout essayer

Question d'adoucir la fin de l'été et le début imminent de l'automne, la chaîne Starbucks nous présente (enfin) son menu d'automne. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, de nouvelles boissons font leur entrée sur le menu automnal disponible dès le jeudi 24 août. Yeah!

Voici donc ce qui vous attend dans les succursales Starbucks à compter du jeudi 24 août : le retour du latte à la citrouille épicée, le dévoilement de deux nouvelles boissons automnales et la réapparition des incontournables : le café infusé à froid avec crème à la citrouille et le macchiato croustade aux pommes.

Latté à la citrouille épicée

La fameuse boisson célèbre ses 20 ans cette année et on s'entend tous pour dire qu'on attend son retour chaque automne avec impatience. Maintenant que l'attente est terminée, courez vite vous régaler!

Qu'il soit chaud, froid ou secoué, le latté à la citrouille vous offrira de savoureuses notes de citrouille, de cannelle, de noix de muscade et de clou de girofle. Le tout surmonté de crème fouettée et d'épices à la citrouille, miam!

Thé chai latté glacé avec une crème à la citrouille

Créée à partir de personnalisations faites par les clients et les baristas, la nouvelle boisson au thé chai fera bien des heureux, c'est certain.

Gourmand et rempli de saveurs, ce thé chai glacé surmonté de crème de citrouille propose le parfait équilibre d'un mélange riche aux épices chai et de mousse froide à la citrouille et saupoudré d'épices à la citrouille.

Café infusé à froid avec crème à la citrouille

Bonne nouvelle, le café infusé à froid avec crème à la citrouille fait son retour et on doit dire qu'on a très très hâte de déguster la superbe mousse froide de l'entreprise (surtout si elle goûte la citrouille)!

Créé à partir du cold brew Starbucks et aromatisé de sirop à la vanille, ce café est un véritable délice. En plus, il est surmonté d'une mousse froide à la citrouille et saupoudré d'épices à la citrouille. On aime.

Espresso glacé secoué croustade aux pommes

Voici la deuxième nouveauté du menu automnal, l'espresso glacé secoué croustade aux pommes!

Heureux mélange d'espresso blond, de notes de pommes, de cannelle et de sucre brun, cette boisson secouée est complétée avec une boisson à l'avoine. Tout simplement divin.

Macchiato à la croustade aux pommes

Pour une troisième année (et à notre plus grand bonheur) le macchiato à la croustade aux pommes revient cette année chez Starbucks.

Cette boisson propose des saveurs réconfortantes à souhait comme celles de la pomme, de la cannelle et du sucre brun. Le tout agrémenté d'un sirop de pomme épicée. Faites-vous plaisir en l'essayant en version glacée ou secouée.

Côté bouffe

Si vous aimez accompagner votre café d'un petit snack, vous serez comblés par les options du menu automnal comme le muffin citrouille et fromage à la crème, le pain à la citrouille et le biscuit renard.

