Voici le meilleur truc pour éviter les coups de soleil sur la tête

Les réseaux sociaux comme TikTok regorgent d’une foule de trucs et astuces qui ont pour but de rendre notre vie plus facile. Ce truc pour éviter d’avoir un coup de soleil désagréable sur le cuir chevelu risque de changer votre vie, ni plus ni moins!

On a tous été dans cette situation : le soleil tape fort, sur la plage ou tout simplement sur la terrasse, et notre raie de cheveux est surexposée au soleil. Comme il est souvent désagréable d’appliquer de la crème dans les cheveux (les rendant gras et collants, immédiatement), on préfère ne rien mettre, ou encore couvrir sa chevelure d’un chapeau.

Toutefois, une autre option s’offre à vous : le FPS en poudre! Ce truc, popularisé sur TikTok, est bien simple : on utilise un produit comprenant une protection FPS en poudre sur la raie de cheveux et on évite les racines grasses! Du même coup, le produit en poudre absorbe l’excès de sébum et la sueur, un peu comme le ferait un shampoing sec.

Comme n’importe quel produit de protection solaire, il faut simplement le réappliquer toutes les 2 heures pour s’assurer d’une protection adéquate. On en profite pour poudrer le haut de son front et son décolleté, souvent surexposés aux rayons nocifs du soleil.

Envie d’adopter ce truc beauté? Voici 4 FPS en poudre à traîner avec vous tout l’été!

1. Poudre libre à large spectre FPS 50 du Laboratoire Dr Renaud - 58$

via laboratoire renaud

ACHETER ICI

2. Poudre SEA Set & Go de Tarte chez Sephora - 37$

via Sephora

Bien qu'il ne soit pas indiqué sur l'emballage au Canada, cette poudre de Tarte contient bel et bien un FPS de 30. Elle a une teinte légère, alors pourrait ne pas convenir aux cheveux les plus foncés.

ACHETER ICI

3. Poudre Pro-Derm à FPS 50 chez Etiket - 58$

via etiket



ACHETER ICI

4. Poudre minérale de protection solaire de Derma-e chez Well - 31$

Via Well

Cette poudre légère absorbe l'excédent d'huile tout en protégeant des rayons UVA et UVB.

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s