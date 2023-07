Le look incendiaire de Claudia Bouvette enflamme la scène du Festival d’été de Québec

La chanteuse aime créer des tenues de scène qui marquent l’imaginaire de ses fans. En spectacle au Festival d’été de Québec, Claudia s’est surpassée dans son originalité avec un look des plus audacieux. Appelez les pompiers, car on n’est pas près de s’en remettre!

Si Claudia Bouvette avait en tête d’enflammer la scène du FEQ, c’est mission accomplie. En plus de tout donner dans sa performance scénique, l’artiste était littéralement tout feu tout flamme, vêtue de rouge de la tête aux pieds.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

L’interprète de Highly Unrecommended n’a suivi qu’une règle: créer des flammèches en surprenant ses fans avec une nouvelle tête, à l’effigie de son look incendiaire.

STORY INSTAGRAM / ELEONORE

C’est son amie Eloïse Larocque, artiste capillaire, qui a su opérer la magie dans sa longue chevelure blonde maintenant teintée de rouge à l’avant et au bas des cheveux, créant un effet ombré qui rappelle des flammes.

La coupe de cheveux Hime, la plus controversée de la saison, a été mise à l’avant-plan, une fois enduite de rouge. Ses mèches lui confèrent un air de petit démon!

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

Claudia était entourée d’une équipe de mise en beauté de rêve, composée de ses amis et sa famille. C’est la styliste Laurence Morisset qui a signé sa tenue mémorable et la photographe Eleonore alias ELEALA qui a capturé des bribes de la soirée.

Après avoir récemment ébloui son public dans un look scintillant, la reine disco a fait un saut dans les années 2000, se révélant plus sensuelle que jamais dans un ensemble rouge pompier.

Claudia a osé le une-pièce de menuisier oversized, mais il n’était point question que la fashionista le laisse fermé! Dézippé et retenu par une ceinture ornée de strass aux hanches, le clou du spectacle se cachait sous son onepiece.

STORY INSTAGRAM / LAURENCE MORISSET

La chanteuse a osé le haut en filet à découpes rondes, du même coloris que son ensemble. Celle-ci a également adopté la tendance de la brassière apparente, rejoignant Sydney Sweeney et Olivia Rodrigo, ces stars qui ont fait de même. Laissant entrevoir le plus de peau possible, ce choix vestimentaire sulfureux lui confère des airs de femme fatale.

Pour compléter ce style éclaté, la belle a ajouté un chapeau de cowboy et des souliers à talons plateforme, tous deux rouges, évidemment!

STORY INSTAGRAM / ELEONORE

Après avoir vu les sœurs Jenner opter pour le rouge tomate comme Claudia, Kylie en microbikini et Kendall en string, on peut officiellement dire que c’est LA couleur à l’honneur cette saison.

Toutefois, il n’y a que Claudia Bouvette pour nous prouver qu’un une-pièce de menuisier, une fois couronné d’un look glam entièrement rouge, peut s’avérer sexy! On est toujours excitées de voir ses tenues de spectacle.

