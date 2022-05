Ce film d'époque est à voir si vous êtes fans de Bridgerton

Les films et séries d'époque ont la cote présentement avec la grande popularité que connaît Bridgerton. Le film Mr Malcolm's list représente parfaitement cet univers et il est attendu pour juillet 2022.

L'histoire de The Malcolm's List

La Liste de Mr Malcolm, en français, est l'adaptation du roman du même nom par l'auteure Suzanne Allain, sorti en février 2009.

On rencontre le beau et riche célibataire Mr Malcolm, alors que celui-ci cherche la femme idéale, celle qui comblera toutes les attentes et les critères qu'exige sa longue liste plutôt irréaliste. Évidemment, ça ne se passera pas aussi simplement que celui-ci peut se l'imaginer, et une prétendante rejetée, Julia Thistlewaite va tout faire pour se venger de lui. Pour cela, elle ne compte pas agir seule et elle va demander l'aide de son amie Selina Dalton.

Déjà avec ce synopsis, on a envie d'une histoire d'amour amour-haine passionnelle comme la deuxième saison de la série Netflix la plus populaire du moment. Le film fait aussi penser à Orgueil et Préjugés, roman de Jane Austen ayant été porté à l'écran en 2005.

L'incroyable distribution

La liste des acteurs et actrices s'échangeant la parole à l'écran est impressionnante. Mr Malcolm sera joué par Sope Dirisu, aperçu dans plusieurs films et séries britanniques. On verra aussi à l'écran Theo James, qui jouait Tobias Eaton dans Divergence, ainsi qu'Ashley Park, la BFF de Emily Cooper dans Emily In Paris. Oliver Jackson-Cohen, Gemma Chan, Freida Pinto, Sam Heughan et Zawe Ashton sont aussi de la distribution cinq étoiles.

Pour le moment, la bande-annonce n'est pas diffusée. on peut tout de même se fier aux premières images intrigantes pour avoir hâte et mettre le film sur notre liste.

Mr Malcolm's List, à l'affiche en juillet 2022.

