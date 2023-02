Le dégradé fantôme est la coupe parfaite pour les cheveux fins

Simple et facile à entretenir, le dégradé fantôme sied à toutes les têtes et toutes les couleurs de cheveux. En bonus, il sera l'allié des cheveux fins pour obtenir le volume que vous n'espériez plus.

Alors que plusieurs têtes sont tournées vers Hailey Bieber et son nouveau carré, d'autres seront soulagées de constater le regain de popularité du dégradé fantôme, adopté entre autres par la tiktokeuse Alix Earle, qui permet de garder les longueurs.

Qu'est-ce que le dégradé fantôme?

Le dégradé fantôme, de son appellation originale ghost layers, consiste à enlever de la masse sans sacrifier ses longues mèches. C'est le coiffeur Ramòn Garcia qui est derrière la technique.

Le dégradé dit fantôme permet aux différentes longueurs de mèches de se fondre, plutôt que le dégradé soit le clou du spectacle. De plus, la coupe dégradée fantôme est davantage manipulable au fil de vos envies quotidiennes. Les mèches sont faciles à coiffer à la maison, l'entretien est des plus faciles.

Comment obtenir le dégradé fantôme

Pour obtenir un dégradé fantôme digne de ce nom, il est préférable de se rendre en salon.

Vous pouvez demander à votre artiste capillaire de créer un dégradé fantôme qui ne sacrifiera pas vos si précieuses longueurs. Le coiffeur ira jouer dans les longueurs tout en restant léger sur les coups de ciseaux.

Comment styler un dégradé fantôme

Le dégradé fantôme peut être sublime de plusieurs manières. Lissée, vaguée ou à boucles plus serrées, la coupe s'adaptera au fil de vos envies. Du shampoing sec pour permettre une bonne texture ou une mousse volumisante pour donner une dose de oumph et le tour sera joué.

Pour maximiser la texture et la tenue, voici quelques produits parfaits pour l'entretien de la coupe fantôme.

