Le blond «beurre d'amande à la vanille» sera LA couleur de l'été, selon TikTok

Source d'inspiration infinie, TikTok dicte quelques tendances de saison en saison, et en voilà une qui sera sur plusieurs têtes cet été: le blond beurre d'amande à la vanille.

• À lire aussi: 10 vedettes qui ont changé de tête en vue du printemps

• À lire aussi: 7 (autres) stars qui ont changé de tête pour le printemps

Cette couleur au nom gourmand assure l'équilibre entre le blond polaire et les tons chauds multidimensionnels. Le mélange donne une chevelure ensoleillée beaucoup plus facile à entretenir qu'un blond froid, en plus de convenir à tellement de teints!

C'est la coloriste Chrissy Rasmussen qui a introduit le blond beurre d'amande à la vanille dans la communauté TikTok. Ça lui a valu des milliers de mentions j'aime, des partages et des envies folles de passer chez le coiffeur.

La couleur commence par des tons noisette à la racine qui tombent en cascades, se mêlant à des teintes dorées, froides et neutres à partir de la mi-longueur jusqu'aux pointes.

Avant d'être le nom de la coloration la plus en vue de l'été 2022, le blond beurre d'amande à la vanille était utilisé par la coloriste Chrissy pour un type de couleur d'extensions.

Pour celles qui désirent tenter le coup de la coloration de l'heure, sans s'engager totalement par une teinture en salon, les extensions peuvent être une bonne solution. Choisissez des teintes froides et dorées à intégrer à une chevelure aux tons chauds.

D'autres teintes seront très en vogue cet été, soit le Strawberry Brunette et la coloration cuivrée.

Ne manquez pas nos dernières vidéos

s